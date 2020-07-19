МЧС предупредило о ливнях с грозой и ветром на Урале

МЧС рекомендует во время сильного ветра закрывать окна, находясь дома. Находясь на улице, не следует приближаться к деревьям, мостам, эстакадам, трубопроводам и линиям электропередачи. Также следует обходить рекламные щиты, ветхие строения и легковозводимые конструкции.