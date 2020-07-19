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МЧС предупредило о ливнях с грозой и ветром на Урале
Ливни с грозами и сильным ветром прогнозируются в воскресенье на территории Уральского федерального округа, сообщается на сайте МЧС РФ. РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T13:55
гидрометцентр
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гидрометцентр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), свердловская область, уральский фо, челябинская область

МЧС предупредило о ливнях с грозой и ветром на Урале

13:55 19.07.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Ливни с грозами и сильным ветром прогнозируются в воскресенье на территории Уральского федерального округа, сообщается на сайте МЧС РФ.
"По данным Гидрометцентра России и ВНИИ ГОЧС (ФЦ) 19 июля 2020 года существует вероятность возникновения нарушений работы объектов энергетики, связи, ЖКХ, жизнеобеспечения населения, в работе всех видов транспорта в Уральском федеральном округе, на территории Свердловской и Челябинской областей (грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра до 27 метров в секунду)", - говорится в сообщении.
МЧС рекомендует во время сильного ветра закрывать окна, находясь дома. Находясь на улице, не следует приближаться к деревьям, мостам, эстакадам, трубопроводам и линиям электропередачи. Также следует обходить рекламные щиты, ветхие строения и легковозводимые конструкции.
Сотрудники МЧС
17 июля, 08:48
В МЧС предупредили о ливнях с грозами на Кубани
132100
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ГидрометцентрМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Свердловская областьУральский ФОЧелябинская область
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