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В Иране пересмотрят смертный приговор участникам беспорядков 2019 года
Суд в Иране пересмотрит смертный приговор для трех участников беспорядков ноября 2019 года, сообщил РИА Новости адвокат обвиняемых Бабак Пакниа. РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T13:51
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голямхосейн эсмаили, дональд трамп, тегеран (город), иран, сша, в мире

В Иране пересмотрят смертный приговор участникам беспорядков 2019 года

13:51 19.07.2020
481
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБашня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 19 июл - РИА Новости. Суд в Иране пересмотрит смертный приговор для трех участников беспорядков ноября 2019 года, сообщил РИА Новости адвокат обвиняемых Бабак Пакниа.
"Да, сегодня нам сообщили, что (приговор) будет снова изучен. Верховный суд страны согласился рассмотреть нашу апелляцию. Приведение приговора в исполнение приостановлено", - сообщил по телефону адвокат.
Тегеран
14 июля, 11:15
Иран приговорил трех человек к смертной казни из-за беспорядков 2019 года
Ранее официальный представитель судебной власти страны Голямхосейн Эсмаили сообщил о приговоре к смертной казни трех человек в связи с беспорядками в ноябре 2019 года.
Президент США Дональд Трамп ранее призвал не допустить казни в Иране трех участников беспорядков 2019 года, а в социальных сетях набрала обороты кампания с призывом не казнить трех молодых людей.
В Иране в середине ноября прошли протесты из-за решения властей повысить цены на бензин и ввести квоты на него. Некоторые были мирными, а некоторые перерастали в вооруженные беспорядки с порчей имущества, поджогами банков, а также жертвами и пострадавшими как среди их участников, так и правоохранительных органов. Госдепартамент США утверждал, что в беспорядках от рук властей погибли более тысячи человек, однако Тегеран отверг эти предположения, спустя полгода сообщив, что в ходе беспорядков скончались более 220 человек.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве.
16 июля, 17:49
Россия призвала США воздержаться от применения смертной казни
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Голямхосейн ЭсмаилиДональд ТрампТегеран (город)ИранСШАВ мире
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