Премьер Греции надеется, что саммит Евросоюза найдет выход из тупика

"Мы ведем переговоры уже три дня, и, очевидно, не было достаточно прогресса для того, чтобы достигли соглашения. Я искренне надеюсь, что сегодня мы сможем выйти из тупика", - сказал Мицотакис по прибытии на саммит.

"С самого начала я указывал на то, что нам всем необходимо идти на компромиссы, но эти компромиссы не могут ослабить наши амбиции в отношении смелой реакции Европы на кризис с коронавирусом и вызванное им экономическое падение. Мы сталкиваемся с беспрецедентным финансовым кризисом, и у нас нет возможности казаться разделенными или слабыми", - сказал премьер Греции.