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Премьер Греции надеется, что саммит Евросоюза найдет выход из тупика
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис считает, что Европа не может быть разделённой перед лицом беспрецедентного финансового кризиса и саммит ЕС должен... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T13:49
кириакос мицотакис
евросоюз
греция
в мире
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кириакос мицотакис, евросоюз, греция, в мире

Премьер Греции надеется, что саммит Евросоюза найдет выход из тупика

13:49 19.07.2020
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© Фото : пресс-служба премьер-министра ГрецииПремьер-министр Греции Кириакос Мицотакис
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис
© Фото : пресс-служба премьер-министра Греции
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Архивное фото
АФИНЫ, 19 июл - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис считает, что Европа не может быть разделённой перед лицом беспрецедентного финансового кризиса и саммит ЕС должен найти выход из тупика.
Лидеры ЕС в течение двух дней безуспешно пытались договориться о создании антикризисного фонда для восстановления экономики и о формировании многолетнего бюджета. В воскресенье проходит третий, не запланированный день саммита руководства Евросоюза.
"Мы ведем переговоры уже три дня, и, очевидно, не было достаточно прогресса для того, чтобы достигли соглашения. Я искренне надеюсь, что сегодня мы сможем выйти из тупика", - сказал Мицотакис по прибытии на саммит.
"С самого начала я указывал на то, что нам всем необходимо идти на компромиссы, но эти компромиссы не могут ослабить наши амбиции в отношении смелой реакции Европы на кризис с коронавирусом и вызванное им экономическое падение. Мы сталкиваемся с беспрецедентным финансовым кризисом, и у нас нет возможности казаться разделенными или слабыми", - сказал премьер Греции.
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Кириакос МицотакисЕвросоюзГрецияВ мире
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