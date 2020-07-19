https://ria.ru/20200719/1574555672.html
Премьер Греции надеется, что саммит Евросоюза найдет выход из тупика
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис считает, что Европа не может быть разделённой перед лицом беспрецедентного финансового кризиса и саммит ЕС должен... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T13:49
2020-07-19T13:49
кириакос мицотакис
евросоюз
греция
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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кириакос мицотакис, евросоюз, греция, в мире
АФИНЫ, 19 июл - РИА Новости.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис
считает, что Европа не может быть разделённой перед лицом беспрецедентного финансового кризиса и саммит ЕС должен найти выход из тупика.
Лидеры ЕС в течение двух дней безуспешно пытались договориться о создании антикризисного фонда для восстановления экономики и о формировании многолетнего бюджета. В воскресенье проходит третий, не запланированный день саммита руководства Евросоюза
.
"Мы ведем переговоры уже три дня, и, очевидно, не было достаточно прогресса для того, чтобы достигли соглашения. Я искренне надеюсь, что сегодня мы сможем выйти из тупика", - сказал Мицотакис по прибытии на саммит.
"С самого начала я указывал на то, что нам всем необходимо идти на компромиссы, но эти компромиссы не могут ослабить наши амбиции в отношении смелой реакции Европы на кризис с коронавирусом и вызванное им экономическое падение. Мы сталкиваемся с беспрецедентным финансовым кризисом, и у нас нет возможности казаться разделенными или слабыми", - сказал премьер Греции.