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Распространение нового коронавируса
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Число зараженных коронавирусом в Румынии приблизилось к 37,5 тысячи
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 767, до 37 458, всего с начала пандемии умерли 2026 человек, сообщил телеканал... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T13:23
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
румыния
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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коронавирус covid-19, румыния, в мире

Число зараженных коронавирусом в Румынии приблизилось к 37,5 тысячи

13:23 19.07.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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КИШИНЕВ, 19 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 767, до 37 458, всего с начала пандемии умерли 2026 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.
Ранее власти страны сообщали о 36 691 случае заражения, 2009 из которых стали летальными.
"На сегодня в Румынии подтверждено 37 458 случаев заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 2026 человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала.
При этом власти отмечают, что более 25 тысяч пациентов были выписаны из больниц.
В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти объявили режим повышенной готовности, который будет действовать до 16 августа. Жители страны продолжают носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РумынияВ мире
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