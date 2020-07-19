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В Токио открылась международная выставка живописи
Первая после отмены режима чрезвычайной ситуации крупная международная выставка живописи, которой стала коллекция работ Лондонской национальной галереи,... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T13:17
распространение нового коронавируса
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353
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коронавирус covid-19, винсент ван гог, осака (город), токио

В Токио открылась международная выставка живописи

13:17 19.07.2020
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© РИА Новости / Ксения НакаТокио
Токио
© РИА Новости / Ксения Нака
Токио. Архивное фото
ТОКИО, 19 июл - РИА Новости, Ксения Нака. Первая после отмены режима чрезвычайной ситуации крупная международная выставка живописи, которой стала коллекция работ Лондонской национальной галереи, проходит в Токио с опозданием в три месяца и по новым, продиктованным COVID-19, правилам. Как удалось совместить выставку в замкнутом пространстве с соблюдением всех мер предосторожности и что из этого получилось, выяснила корреспондент РИА Новости.
Плакаты, анонсирующие выставку Лондонской национальной галереи, появились в Токио с конца прошлого года. Она должна была открыться 3 марта, но из-за распространения новой коронавирусной инфекции с конца февраля и введения затем режима чрезвычайной ситуации долгожданное открытие опоздало на три месяца. Организаторам выставки предстояло решить непростую задачу: как избежать скопления большого числа людей в замкнутом непроветриваемом пространстве – неизбежных условий проведения любой выставки и одновременно самых опасных с точки зрения распространения коронавируса.
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Еще до открытия выставки было объявлено, что в Национальном музее западного искусства, где она проходит, билеты продаваться не будут. Для тех, кто купил билеты заранее, было выделено четыре дня, когда они могли, рискуя постоять в очереди на вход, прийти в любое время. Для всех остальных билеты продаются только в интернете, заранее и по сеансам.
Весь срок проведения выставки в Токио до 18 октября поделен на 8 отрезков по 12 дней. На каждый из них существует срок приобретения билетов за три недели до начала. Таким образом, купить в июле билет на сентябрь невозможно. Это связано с быстро меняющей эпидемиологической ситуации. Так, билет на 19 июля можно было купить не ранее 27 июня, а чтобы попасть на сеанс 21 июля, нужно было покупать билет 11 июля. Каждый день разделен на 15 сеансов. Вход на каждый из них разрешен в течение получаса, опоздавшие на сеанс не допускаются. В пятницу и субботу введены дополнительные вечерние посещения – до 21 часа.
"За один сеанс проходит не более 200 человек, иногда и меньше. Сейчас как раз около 200 человек", - сказала РИА Новости сотрудница музея.
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Выставка, представляющая 61 работу Лондонской национальной галереи, все полотна которой в Японии показаны впервые, размещена в семи тематических залах – Итальянское Возрождение, Золотой век голландской живописи, Ван Дейк и британский портрет, Гран-тур, Открытие Испании, Пейзаж и живописный стиль picturesque, Современное французское искусство в Британии. Токийцы уже окрестили ее "учебником истории по европейской живописи": она охватывает живопись от XIII до XX века, начиная от итальянского Возрождения, голландской живописи и заканчивая импрессионизмом и постимпрессионизмом. В каждом из залов не более 20 посетителей, около каждого полотна – от 2 до 5 человек. Не наблюдается никаких признаков плотной толпы и очередей к каждой отмеченной в путеводителе картине, как это бывает обычно на "завозных" выставках в Токио.
Даже перед "визитной карточкой" выставки, щедро украсившей билеты, плакаты и альбомы картины Винсента Ван Гога "Подсолнухи" стояло не более 8-10 человек. При этом никаких напоминаний о необходимости соблюдать дистанцию или объявлений на этот счет не было – ничто не мешало любителям искусства полностью погрузиться в мир европейской живописи одной из лучших коллекций мира.
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"Возможность посмотреть картины в полупустых залах, без стресса – это замечательно", - поделился своим мнением о выставке один из посетителей.
"Именно так, мне кажется, и нужно было проводить выставки живописи", - откликнулась его спутница.
Организаторы просят сократить просмотр до одного часа, но, по наблюдениям корреспондента РИА Новости, многие позволили себе роскошь насладиться выставкой в течение 2 – 2,5 часов.
Несмотря на сложность покупки билетов, соскучившиеся по прекрасному любители живописи в первый же день открытия продаж на следующий 12-дневный цикл за считанные часы раскупают билеты на любимые ими утренние сеансы, а также на выходные и праздники. На первые два цикла к концу первого же дня продаж почти все билеты оказывались раскуплены.
После Токио выставка поедет в Осаку, однако пока неизвестно, в каком формате она будет проходить – все будет зависеть от эпидемиологической ситуации, которая сложится осенью к началу проведения выставки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Винсент Ван ГогОсака (город)Токио
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