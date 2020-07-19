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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200719/1574554856.html
В Иране за сутки умерли 209 пациентов с коронавирусом
Число жертв коронавируса в Иране превысило 14 тысяч, сообщила в воскресенье официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари. РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T13:10
распространение нового коронавируса
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хасан роухани
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353
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коронавирус covid-19, хасан роухани, иран, в мире

В Иране за сутки умерли 209 пациентов с коронавирусом

13:10 19.07.2020
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© AP Photo / Ebrahim NorooziПожарные распыляют дезинфицирующее средство в Тегеране, Иран
Пожарные распыляют дезинфицирующее средство в Тегеране, Иран
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Пожарные распыляют дезинфицирующее средство в Тегеране, Иран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 19 июл - РИА Новости. Число жертв коронавируса в Иране превысило 14 тысяч, сообщила в воскресенье официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари.
Президент Ирана Хасан Роухани ранее заявил, что страна переживает вторую волну коронавируса, начавшуюся с середины июня. Он также добавил, что коронавирусом могут заразиться в последующие месяцы до 35 миллионов жителей Ирана, а до этого с инфекцией могли столкнуться 25 миллионов человек в стране.
Ситуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса
17 июля, 12:58Распространение нового коронавируса
Иран зафиксировал около 2,4 тысячи новых случаев коронавируса
В эфире телеканала IRINN представитель минздрава отметила, что за прошедшие 24 часа удалось выявить 2182 новых случая заражения коронавирусом, скончались 209 человек.
Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о выявлении коронавирусной инфекции COVID-19, достигло 273 788, жертв – 14 188. При этом на данный момент число выздоровевших достигло не менее 237 652.
С начала июля Иран три раза обновил рекорд по жертвам за сутки, последний раз - 9 июля, когда власти сообщили о гибели 221 человека.
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации власти с 5 июля власти ввели обязательное ношение масок в неблагоприятных районах страны, общественных и закрытых местах.
Эпидемиологическая ситуация в Иране развивается скачкообразно: пройдя в конце марта-начале апреля скачок заражений (более 3 тысяч случаев в сутки), страна в начале мая фиксировала менее тысячи случаев, после чего ситуация снова стала ухудшаться - в начале июня был установлен новый рекорд заражаемости, побивший мартовский показатель. Вместе с этим в последний месяц значительно возросла смертность - с двухзначных показателей до трехзначных.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Хасан РоуханиИранВ мире
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