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На курорте на юге Украины зафиксировали вспышку COVID-19
Вспышку коронавируса COVID-19 зафиксировали в селе Рыбаковка Николаевской области на юге Украины, сообщила главврач Николаевской областной инфекционной больницы РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T13:06
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
николаевская область
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, николаевская область, украина, в мире

На курорте на юге Украины зафиксировали вспышку COVID-19

13:06 19.07.2020
14717
© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
КИЕВ, 19 июл – РИА Новости. Вспышку коронавируса COVID-19 зафиксировали в селе Рыбаковка Николаевской области на юге Украины, сообщила главврач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова.
Вспышка зафиксирована в одном из местных кафе.
"Там (в Рыбаковке - ред.) позитивных много и много контактных. Конечно, лабораторный центр знает, (замглавы областной госадминистрации Александр - ред.) Трайтли знает, ее закрывать надо было еще четыре дня назад. В Рыбаковку лучше не ездить и не общаться с теми, кто там был", - цитирует Федорову местное издание "НикВести".
По словам главврача, пишет издание, в Рыбаковке заболели четыре человека, одного из них в субботу перевели в реанимацию.
По последним данным минздрава Украины, в стране выявлены 58 842 случая COVID-19, скончались от инфекции 1485 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
4322818510
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Николаевская областьУкраинаВ мире
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