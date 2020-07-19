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Американские сенаторы почтили память коллеги фотографией другого человека
Американские сенаторы-республиканцы Марко Рубио и Дэн Салливан почтили память умершего члена палаты представителей Джона Льюиса, опубликовав фото другого... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T14:40
марко рубио
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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марко рубио, конгресс сша, сша, в мире

Американские сенаторы почтили память коллеги фотографией другого человека

13:06 19.07.2020 (обновлено: 14:40 19.07.2020)
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© REUTERS / Dustin ChambersИзображение покойного члена палаты представителей Джона Льюиса, пионера движения за гражданские права в Атланте, штат Джорджия, США
Изображение покойного члена палаты представителей Джона Льюиса, пионера движения за гражданские права в Атланте, штат Джорджия, США
© REUTERS / Dustin Chambers
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Американские сенаторы-республиканцы Марко Рубио и Дэн Салливан почтили память умершего члена палаты представителей Джона Льюиса, опубликовав фото другого конгрессмена. Об этом сообщает The New York Times.
Джон Льюис умер в пятницу в возрасте 80 лет. Марко Рубио в твиттере выразил соболезнования в связи с кончиной политика, прикрепив к записи фото демократа Элайджи Каммингса, скончавшегося осенью прошлого года.
Позднее Рубио признал ошибку и извинился за нее. По словам его официального представителя Ника Иаковелла, причиной недоразумения стала неверная подпись под архивным снимком.
Другой республиканец, Дэн Салливан, посвятил Льюису пост на фейсбуке, также опубликовав неверную фотографию. Узнав об ошибке, он удалил снимок, оставив только текст сообщения.
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Марко РубиоКонгресс СШАСШАВ мире
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