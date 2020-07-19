В заповеднике в Башкирии вспыхнул лесной пожар

УФА, 19 июл - РИА Новости. Более 350 спасателей тушат лесной пожар в Бурзянском районе Более 350 спасателей тушат лесной пожар в Бурзянском районе Башкирии , огнем частично охвачен охраняемый заповедник, сообщили в ГУ МЧС по республике.

"На сегодняшний день из пяти очагов пожара в Бурзянском районе один пожар вблизи деревни Кильдигулово полностью ликвидирован, один пожар возле деревни Саргая локализован. В тушении пожара задействовано 352 человека и 103 единицы техники", - сообщает ГУ МЧС по Башкирии.

Представитель ведомства не смог уточнить РИА Новости площадь возгорания. "Площадь возгорания уточняется, пожар происходит в том числе на территории заповедника", - сказал собеседник агентства.

В ведомстве отмечают, что на место происшествия стянуты дополнительные силы и средства Белорецкого, Уфимского, Кумертауского и Стерлитамакского пожарно-спасательных гарнизонов, а также подразделения госкомитета Башкирии по ЧС.

"Организован встречный пал для сжигания горючих материалов на пути распространения огня, что позволит увеличить ширину препятствия, через которое мог бы произойти переброс огня или искр от основного пожара. Просим граждан отнестись с пониманием к данным необходимым мерам. Вокруг каждого населенного пункта, где имеется предполагаемая угроза от огня, произведена опашка. Угрозы населенным пунктам нет", - говорится в сообщении башкирских спасателей.

Министерство лесного хозяйства региона сообщает, что все возгорания в районе происходят в скальных частях, что затрудняет применение крупной лесопожарной техники. Из-за этого тушение проводится в основном только ручными средствами пожаротушения.