https://ria.ru/20200719/1574554223.html
В заповеднике в Башкирии вспыхнул лесной пожар
Более 350 спасателей тушат лесной пожар в Бурзянском районе Башкирии, огнем частично охвачен охраняемый заповедник, сообщили в ГУ МЧС по республике. РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T12:55
2020-07-19T12:55
республика башкортостан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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1
республика башкортостан
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика башкортостан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
УФА, 19 июл - РИА Новости.
Более 350 спасателей тушат лесной пожар в Бурзянском районе Башкирии
, огнем частично охвачен охраняемый заповедник, сообщили в ГУ МЧС
по республике.
"На сегодняшний день из пяти очагов пожара в Бурзянском районе один пожар вблизи деревни Кильдигулово полностью ликвидирован, один пожар возле деревни Саргая локализован. В тушении пожара задействовано 352 человека и 103 единицы техники", - сообщает ГУ МЧС по Башкирии.
Представитель ведомства не смог уточнить РИА Новости площадь возгорания. "Площадь возгорания уточняется, пожар происходит в том числе на территории заповедника", - сказал собеседник агентства.
В ведомстве отмечают, что на место происшествия стянуты дополнительные силы и средства Белорецкого, Уфимского, Кумертауского и Стерлитамакского пожарно-спасательных гарнизонов, а также подразделения госкомитета Башкирии по ЧС.
"Организован встречный пал для сжигания горючих материалов на пути распространения огня, что позволит увеличить ширину препятствия, через которое мог бы произойти переброс огня или искр от основного пожара. Просим граждан отнестись с пониманием к данным необходимым мерам. Вокруг каждого населенного пункта, где имеется предполагаемая угроза от огня, произведена опашка. Угрозы населенным пунктам нет", - говорится в сообщении башкирских спасателей.
Министерство лесного хозяйства региона сообщает, что все возгорания в районе происходят в скальных частях, что затрудняет применение крупной лесопожарной техники. Из-за этого тушение проводится в основном только ручными средствами пожаротушения.
"На территории Башкирского государственного природного заповедника, который является особо охраняемой природной территорией федерального значения, в настоящее время природными пожарами охвачено 172 гектара лесов. На территории района введен режим "чрезвычайная ситуация", - говорится в сообщении минлесхоза республики.