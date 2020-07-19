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В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за жары в 37 градусов
Экстренное предупреждение объявлено в Сочи из-за жары в 37 градусов, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T21:22
туризм
новости - туризм
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сочи
краснодарский край
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
туризм, новости - туризм, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи, краснодарский край, общество

В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за жары в 37 градусов

12:50 19.07.2020 (обновлено: 21:22 19.07.2020)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкОтдых в Сочи
Отдых в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
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Отдых в Сочи. Архивное фото
СОЧИ, 19 июл - РИА Новости. Экстренное предупреждение объявлено в Сочи из-за жары в 37 градусов, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Уточняется, что жаркая погода ожидается на курорте в понедельник.
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В степных районах КБР ожидается жара до 38 градусов
"Экстренное предупреждение... Днём и вечером 20 июля на территории Сочи ожидается сильная жара, температура воздуха местами достигнет +36, +37 градусов", - говорится в сообщении.
Спасатели предупреждают об опасности возникновения лесных пожаров.
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ТуризмНовости - ТуризмМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СочиКраснодарский крайОбщество
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