https://ria.ru/20200719/1574554018.html
В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за жары в 37 градусов
Экстренное предупреждение объявлено в Сочи из-за жары в 37 градусов, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T12:50
2020-07-19T21:22
туризм
новости - туризм
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сочи
краснодарский край
общество
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https://ria.ru/20200719/1574550383.html
https://ria.ru/20200716/1574432849.html
сочи
краснодарский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/147324/17/1473241706_0:0:2934:1651_1400x0_80_0_0_1ed1cf07a7fa5bde5d1a95e5b3e71362.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи, краснодарский край, общество