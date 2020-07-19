В Сеченовке сообщили о состоянии участников испытаний вакцины

Врач с пацинтом в кабинете УЗИ Университетской клинической больницы No2 Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов рассказал РИА Новости о ходе испытаний российской вакцины от COVID-19.

По словам собеседника агентства, все участники эксперимента — те, кого уже выписали, и те, кто еще находится под наблюдением врачей в стационаре, — чувствуют себя хорошо.

"Да, все в порядке, домой все хотят уже поскорее", — сказал Тарасов.

Добровольцев из второй группы планируют выписать из медучреждения в понедельник. Часть участников тестирования вакцины отпустили домой 15 июля.

Испытания российской вакцины от COVID-19

Клинические испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, начались в Сеченовском университете 18 июня. Испытания вакцины также проводятся на добровольцах в госпитале имени Бурденко Минобороны России.

В исследованиях участвовала группа абсолютно здоровых людей. В ряде случаев у участников эксперимента накопилась психологическая усталость из-за вынужденной самоизоляции и периода обсервации, когда они находились в одноместных палатах. Некоторым оказали психологическую помощь.

В остальном, как заявил ранее Вадим Тарасов, после испытаний добровольцы вышли "живыми, здоровыми и достаточно бодрыми духом".

Сотрудники Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи во главе с директором учреждения Александром Гинцбургом также испытали вакцину на себе, в качестве меры предосторожности. Ученый заявил РИА Новости, что препарат не вызвал никаких побочных эффектов.