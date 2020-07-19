https://ria.ru/20200719/1574553865.html
В Сеченовке сообщили о состоянии участников испытаний вакцины
Директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов рассказал РИА Новости о ходе испытаний российской вакцины от... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T12:48
2020-07-19T14:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
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Петя Иванов
Англосаксы нам не могут простить, что мы их обгоняем в высоконаучной сфере.
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engelchenlore
Враньё!!! Нас не мытьём, так катаньем подталкивают колоть вакцину от вируса, который мутирует и у которого уже великое множество толкований.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов рассказал РИА Новости о ходе испытаний российской вакцины от COVID-19.
По словам собеседника агентства, все участники эксперимента — те, кого уже выписали, и те, кто еще находится под наблюдением врачей в стационаре, — чувствуют себя хорошо.
"Да, все в порядке, домой все хотят уже поскорее", — сказал Тарасов.
Добровольцев из второй группы планируют выписать из медучреждения в понедельник. Часть участников тестирования вакцины отпустили домой 15 июля.
Испытания российской вакцины от COVID-19
Клинические испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, начались в Сеченовском университете 18 июня. Испытания вакцины также проводятся на добровольцах в госпитале имени Бурденко Минобороны России.
В исследованиях участвовала группа абсолютно здоровых людей. В ряде случаев у участников эксперимента накопилась психологическая усталость из-за вынужденной самоизоляции и периода обсервации, когда они находились в одноместных палатах. Некоторым оказали психологическую помощь.
В остальном, как заявил ранее Вадим Тарасов, после испытаний добровольцы вышли "живыми, здоровыми и достаточно бодрыми духом".
Сотрудники Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи во главе с директором учреждения Александром Гинцбургом также испытали вакцину на себе, в качестве меры предосторожности. Ученый заявил РИА Новости, что препарат не вызвал никаких побочных эффектов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.