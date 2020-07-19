https://ria.ru/20200719/1574553718.html
Названа причина смерти актрисы из "Убойной силы" Марины Макаровой
Актриса Марина Макарова умерла на 46-м году жизни от рака желудка, написал главный режиссер Костромского камерного драматического театра Станислав Голодницкий... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T12:43
2020-07-19T17:08
марина макарова
культура
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/13/1574548276_0:412:1252:1116_1400x0_80_0_0_5eed5974b6aa082d9b968bea2bc7c941.jpg
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/13/1574548276_0:412:1252:1116_1400x0_80_0_0_5eed5974b6aa082d9b968bea2bc7c941.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/13/1574548276_0:294:1252:1233_1400x0_80_0_0_d0392c36f664ab2d443fae59747b9cf5.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/13/1574548276_0:138:1252:1390_1400x0_80_0_0_d5dfa9b94b01444d7d64a2027cfadeef.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
марина макарова, культура, россия, общество
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости
. Актриса Марина Макарова умерла на 46-м году жизни от рака желудка, написал главный режиссер Костромского камерного драматического театра Станислав Голодницкий во "ВКонтакте
".
По данным ГТРК Кострома
, заболевание в четвертой стадии диагностировали у артистки в июне. Ей провели один курс химиотерапии в Костромском онкологическом диспансере, но не смогли провести второй из-за большой потери веса.
Состояние Макаровой ухудшилось, ее поместили в городскую больницу, но медики не смогли спасти актрису.
Прощание пройдет 22 июля. Панихида состоится в костромском храме Святого Праведного Иоанна Кронштадского.
Марина Макарова получила известность благодаря своим ролям в таких сериалах, как "Убойная сила", "Тайны следствия", "Литейный", "Фаворский" и других.