Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200719/1574553718.html
Названа причина смерти актрисы из "Убойной силы" Марины Макаровой
Актриса Марина Макарова умерла на 46-м году жизни от рака желудка, написал главный режиссер Костромского камерного драматического театра Станислав Голодницкий... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T17:08
марина макарова
культура
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/13/1574548276_0:412:1252:1116_1400x0_80_0_0_5eed5974b6aa082d9b968bea2bc7c941.jpg
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/13/1574548276_0:412:1252:1116_1400x0_80_0_0_5eed5974b6aa082d9b968bea2bc7c941.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/13/1574548276_0:294:1252:1233_1400x0_80_0_0_d0392c36f664ab2d443fae59747b9cf5.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/13/1574548276_0:138:1252:1390_1400x0_80_0_0_d5dfa9b94b01444d7d64a2027cfadeef.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
марина макарова, культура, россия, общество

Названа причина смерти актрисы из "Убойной силы" Марины Макаровой

12:43 19.07.2020 (обновлено: 17:08 19.07.2020)
64515
© Фото из личного архива Марины МакаровойАктриса Марина Макарова
Актриса Марина Макарова
© Фото из личного архива Марины Макаровой
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Актриса Марина Макарова умерла на 46-м году жизни от рака желудка, написал главный режиссер Костромского камерного драматического театра Станислав Голодницкий во "ВКонтакте".
По данным ГТРК Кострома, заболевание в четвертой стадии диагностировали у артистки в июне. Ей провели один курс химиотерапии в Костромском онкологическом диспансере, но не смогли провести второй из-за большой потери веса.
Состояние Макаровой ухудшилось, ее поместили в городскую больницу, но медики не смогли спасти актрису.
Прощание пройдет 22 июля. Панихида состоится в костромском храме Святого Праведного Иоанна Кронштадского.
Марина Макарова получила известность благодаря своим ролям в таких сериалах, как "Убойная сила", "Тайны следствия", "Литейный", "Фаворский" и других.
377291435
Обсудить 0
Марина МакароваКультураРоссияОбщество
Рекомендуем
Заместитель председателя правительства Самарской области Александр Карпушкин
Умер вице-губернатор Самарской области Александр Карпушкин
Опубликовано видео испытаний новейшего снаряда для РСЗО
Опубликовано видео испытаний новейшего снаряда для РСЗО
Военнослужащие армии Украины
ВСУ выводят с передовой иностранных наемников из Донбасса, сообщили в ЛНР
Альберт Кабуу
В Петербурге погиб вокалист панк-группы "Синдром восьмиклассника"
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Друг семьи Ефремова рассказал о домашнем аресте актера
Избирательница на участке для предварительного голосования по отбору кандидатов на президентских выборах в США
США готовятся к госперевороту после выборов
Никита Турчин
Звезду "Битвы экстрасенсов" и "Дома-2" избили в Москве
Мужчина в костюме
Людены и блудодеи: послесловие к скандалу
Актриса Марина Макарова
Умерла актриса из "Убойной силы" и "Тайн следствия" Марина Макарова
Сотрудник полиции
Сестру экс-директора "Ростсельмаша" убили при нападении
Консервированные овощи
Китайский блогер назвал блюдо, которым гордятся россияне
Врач с пацинтом в кабинете УЗИ Университетской клинической больницы No2 Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова
В Сеченовке сообщили о состоянии участников испытаний вакцины
Планета Земля
Ученые предсказали образование нового океана из-за раскола Африки
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров потребовал от Зеленского извинений
Посетители на летней веранде, расположенной на территории фудмолла Депо. Москва
Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:54На Чукотке потушили все лесные пожары
03:52В Вашингтоне рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе
03:43Канье Уэст на встрече с избирателями рыдал, ругался и цитировал Библию
03:40Роспотребнадзор исследует распространенность COVID-19 среди людей с ВИЧ
03:37Ученые рассказали об эффективности ультрафиолета против коронавируса
03:21"Не может расслабиться": адвокат рассказал о состоянии Ефремова
03:18Эксперты оценили потенциал виртуальной одежды в России
03:15Кинолог рассказал о моде на клички собак
03:09НАСА поздравило ОАЭ с успешным запуском зонда к Марсу
03:04Гидрометцентр спрогнозировал жару на полюсе холода в Якутии
03:03В Госдуме готовят законопроекты с рядом советских норм для педагогов
02:38Самолет с вывезенными из Африки россиянами прибыл в Москву
02:36Расчеты С-400 "отбили" Черноморское побережье от ударных дронов
02:10Оптическая иллюзия с зебрами озадачила пользователей Сети
02:05Эксперт рассказала, как получить налоговый вычет за лечение
02:01Тренер рассказал, как избавиться от лишнего жира без вреда для организма
01:58В Бразилии за сутки выявили более 23,5 тысячи случаев COVID-19
01:26В Вашингтоне один человек погиб, восемь ранены при стрельбе
01:13Первый зонд инженеров из ОАЭ запустили к Марсу из Японии
00:33Вильфанд предупредил о 40-градусной жаре на юге России
Лента новостейМолния