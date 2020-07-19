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В Каталонии умер писатель Хуан Марсе
Испанский писатель Хуан Марсе, представитель "поколения пятидесятых годов", скончался в Каталонии в возрасте 87 лет, сообщает издание Pais. РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T12:56
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В Каталонии умер писатель Хуан Марсе

12:40 19.07.2020 (обновлено: 12:56 19.07.2020)
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© AP Photo / Susana Vera/PoolИспанский писатель Хуан Марсе на вручении премии Сервантеса
Испанский писатель Хуан Марсе на вручении премии Сервантеса
© AP Photo / Susana Vera/Pool
Испанский писатель Хуан Марсе на вручении премии Сервантеса
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Испанский писатель Хуан Марсе, представитель "поколения пятидесятых годов", скончался в Каталонии в возрасте 87 лет, сообщает издание Pais.
По его данным, Марсе умер прошлым вечером в Барселоне.
Марсе родился в Барселоне 1933 году. Его творческий путь начался в конце 50-х годов XX века. Одним из наиболее известных произведений писателя является роман "Последние вечера с Тересой" (1965), благодаря которому Марсе получил Премию Библиотеки Бреве – ежегодную награду, которая вручается за лучшее произведение на испанском языке. Как отмечает Pais, в данном романе Марсе "создает сатирические очертания каталонской буржуазии". Среди других известных произведений писателя - романы "Двуликий любовник" (1990), "Хвосты ящерицы" (2000), "Чары Шанхая" (2002), "Любовные песни в клубе Лолиты" (2005) и многие другие. Некоторые работы Марсе были экранизированы.
В 2008 году писатель был удостоен крупной литературной премии Мигеля де Сервантеса, ему также были вручены ряд других литературных наград.
Марсе считается представителем "поколения пятидесятых годов", объединившего литераторов-новаторов, прославившихся после Гражданской войны в Испании (1936-1939).
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