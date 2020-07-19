В Каталонии умер писатель Хуан Марсе

Марсе родился в Барселоне 1933 году. Его творческий путь начался в конце 50-х годов XX века. Одним из наиболее известных произведений писателя является роман "Последние вечера с Тересой" (1965), благодаря которому Марсе получил Премию Библиотеки Бреве – ежегодную награду, которая вручается за лучшее произведение на испанском языке. Как отмечает Pais, в данном романе Марсе "создает сатирические очертания каталонской буржуазии". Среди других известных произведений писателя - романы "Двуликий любовник" (1990), "Хвосты ящерицы" (2000), "Чары Шанхая" (2002), "Любовные песни в клубе Лолиты" (2005) и многие другие. Некоторые работы Марсе были экранизированы.