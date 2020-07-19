В Саратовской области рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом

"В Саратовской области зарегистрировано 97 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования коронавирусом… Среди заболевших шесть контактных лиц, один прибывший с другой территории с симптомами ОРВИ, 90 - с неустановленным источником заражения. По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 81, с признаками ОРВИ - семь, с бессимптомным течением - девять", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.

В штабе отметили, что общее количество заразившихся COVID-19 в области возросло до 8256 человек, из них 4721 выздоровел, в том числе 22 за последние сутки. В целом в регионе проведено 228 992 лабораторных исследования на коронавирус, из них 3,5 тысячи за последние сутки.