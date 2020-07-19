В Саратовской области рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом

САРАТОВ, 19 июл - РИА Новости. Порядка 83,5% новых выявленных заразившихся коронавирусом в Саратовской области болеют пневмонией, с начала пандемии общее число зараженных этой инфекцией в регионе возросло до 8256, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
"В Саратовской области зарегистрировано 97 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования коронавирусом… Среди заболевших шесть контактных лиц, один прибывший с другой территории с симптомами ОРВИ, 90 - с неустановленным источником заражения. По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 81, с признаками ОРВИ - семь, с бессимптомным течением - девять", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.
Уточняется, что среди новых заболевших есть один ребенок. Из числа новых случаев 67 зарегистрировали в Саратове, шесть - в Балаковском, по четыре - в Ершовском и Екатериновском, три - в Энгельсском, по два - в Аткарском, Базарно-Карабулакском, Краснопартизанском, Новобурасском и Татищевском, по одному - в Балашовском, Духовницком и Федоровском районах области.
В штабе отметили, что общее количество заразившихся COVID-19 в области возросло до 8256 человек, из них 4721 выздоровел, в том числе 22 за последние сутки. В целом в регионе проведено 228 992 лабораторных исследования на коронавирус, из них 3,5 тысячи за последние сутки.
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