Число умерших пациентов с COVID-19 во Владимирской области достигло 108

ВОРОНЕЖ, 19 июл - РИА Новости. Количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло до 108, число выздоровевших превысило 4,5 тысячи, сообщила администрация региона.
К 18 июля в области скончались 106 пациентов.
"За период наблюдения в области отмечено 108 летальных случаев. Выздоровели в регионе 4540 пациентов с коронавирусом, в том числе за 18 июля – 101 человек", - говорится в сообщении.
За сутки с признаками острых респираторных вирусных инфекций за медицинской помощью обратились 158 человек, у всех - среднетяжелые и тяжелые формы, госпитализированы 53 пациента с признаками внебольничной пневмонии. Всего на стационарном лечении находятся 23 пациента с ОРВИ и 514 – с пневмонией.
Всего на территории области зарегистрированы 5218 случаев заражения COVID-19.
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