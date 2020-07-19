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Число умерших пациентов с COVID-19 во Владимирской области достигло 108
Количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло до 108, число выздоровевших превысило 4,5... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T12:31
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимирская область

Число умерших пациентов с COVID-19 во Владимирской области достигло 108

12:31 19.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
Врачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВОРОНЕЖ, 19 июл - РИА Новости. Количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло до 108, число выздоровевших превысило 4,5 тысячи, сообщила администрация региона.
К 18 июля в области скончались 106 пациентов.
"За период наблюдения в области отмечено 108 летальных случаев. Выздоровели в регионе 4540 пациентов с коронавирусом, в том числе за 18 июля – 101 человек", - говорится в сообщении.
За сутки с признаками острых респираторных вирусных инфекций за медицинской помощью обратились 158 человек, у всех - среднетяжелые и тяжелые формы, госпитализированы 53 пациента с признаками внебольничной пневмонии. Всего на стационарном лечении находятся 23 пациента с ОРВИ и 514 – с пневмонией.
Всего на территории области зарегистрированы 5218 случаев заражения COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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