Число умерших пациентов с COVID-19 во Владимирской области достигло 108

"За период наблюдения в области отмечено 108 летальных случаев. Выздоровели в регионе 4540 пациентов с коронавирусом, в том числе за 18 июля – 101 человек", - говорится в сообщении.

За сутки с признаками острых респираторных вирусных инфекций за медицинской помощью обратились 158 человек, у всех - среднетяжелые и тяжелые формы, госпитализированы 53 пациента с признаками внебольничной пневмонии. Всего на стационарном лечении находятся 23 пациента с ОРВИ и 514 – с пневмонией.