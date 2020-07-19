Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке "Фуд Сити"

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк обсудил с послом Глава департамента торговли и услуг Москвыобсудил с послом Армении Варданом Тоганяном ситуацию с недопуском армянских товаров на продовольственный рынок "Фуд Сити".

Об этом сам чиновник рассказал РИА Новости.

"Я сейчас с послом говорил, никаких проблем нет, абрикосы все распродали, а на "Фуд Сити" сегодня три фуры зашло, никаких проблем у них нет", — сказал Немерюк.

Как ранее заявил РИА Новости глава дипмиссии Республики Армении в Российской Федерации Вардан Тоганян, посольство Армении в России попросило московские власти разобраться в ситуации вокруг недопуска армянских товаров на продовольственный рынок "Фуд Сити" и с действиями сотрудников рынка в отношении армянских дипломатов. По его словам, накануне более 50 фур с армянской сельхозпродукцией "были блокированы" на территории рынка.

"Охрана предприятия направила их на отдельную площадку и заблокировала там, водители не имели возможность выйти и тем более передать груз. Им сказали, что армянские продукты не могут продаваться на территории рынка, и им предписали уехать", — сказал Тоганян.

По словам посла, эти грузовики и другие фуры (около 100), которые направлялись к "Фуд Сити", "получилось перенаправить в район МКАД и на прилегающие территории". Он также отметил, что когда представители посольства Армении поехали в "Фуд Сити", чтобы встретиться с гражданами, их сначала провели в отдельную комнату, а затем выпроводили силой в сопровождении охраны с территории рынка.