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Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке "Фуд Сити"
Глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк обсудил с послом Армении Варданом Тоганяном ситуацию с недопуском армянских товаров на... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T18:46
вардан тоганян
год нисанов
алексей немерюк
киевская площадь
москва
армения
общество
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https://ria.ru/20200718/1574536377.html
Странное поведение у посла Армении?.. Фуд Сити - это частная территория азербайджанских евреев, учитывая нынешнюю ситуацию между Арменией и Азербайджаном, то это можно понять. При чём здесь власти Москвы?.. Разбирайтесь с собственниками комплекса. И у меня встречный вопрос, - а почему выгнали из Армении российских бизнесменов и отобрали у них бизнес на территории их государства?..
249
Нормальная ситуация сложилась. Представители третьих стран рамсят между собой на территории РФ. Причём одна из стран - член ОДКБ, за которую по идее нужно впрячься и совместными усилиями разбить врага, напавшего на союзника, на его территории.
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москва
армения
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/139558/13/1395581383_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_2c8171ae449f72db841b1ec77f2981bf.jpg
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вардан тоганян, год нисанов, алексей немерюк, киевская площадь, москва, армения, общество

Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке "Фуд Сити"

12:36 19.07.2020 (обновлено: 18:46 19.07.2020)
169919
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАгрокластер "Фуд Сити" в Москве
Агрокластер Фуд Сити в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Агрокластер "Фуд Сити" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк обсудил с послом Армении Варданом Тоганяном ситуацию с недопуском армянских товаров на продовольственный рынок "Фуд Сити".
Об этом сам чиновник рассказал РИА Новости.
"Я сейчас с послом говорил, никаких проблем нет, абрикосы все распродали, а на "Фуд Сити" сегодня три фуры зашло, никаких проблем у них нет", — сказал Немерюк.
Как ранее заявил РИА Новости глава дипмиссии Республики Армении в Российской Федерации Вардан Тоганян, посольство Армении в России попросило московские власти разобраться в ситуации вокруг недопуска армянских товаров на продовольственный рынок "Фуд Сити" и с действиями сотрудников рынка в отношении армянских дипломатов. По его словам, накануне более 50 фур с армянской сельхозпродукцией "были блокированы" на территории рынка.
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"Охрана предприятия направила их на отдельную площадку и заблокировала там, водители не имели возможность выйти и тем более передать груз. Им сказали, что армянские продукты не могут продаваться на территории рынка, и им предписали уехать", — сказал Тоганян.
По словам посла, эти грузовики и другие фуры (около 100), которые направлялись к "Фуд Сити", "получилось перенаправить в район МКАД и на прилегающие территории". Он также отметил, что когда представители посольства Армении поехали в "Фуд Сити", чтобы встретиться с гражданами, их сначала провели в отдельную комнату, а затем выпроводили силой в сопровождении охраны с территории рынка.
Тоганян отметил, что сотрудники посольства не пострадали, выразив при этом удивление, что на территории Москвы "создался некий национальный анклав", где "действуют законы иной страны".
"Фуд Сити" принадлежит компании "Киевская площадь", которая управляет активами бизнесменов Года Нисанова и Зараха Илиева — одних из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в Москве. Бизнесмены несколько лет подряд возглавляют составляемый журналом Forbes рейтинг российских рантье.
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Вардан ТоганянГод НисановАлексей НемерюкКиевская площадьМоскваАрменияОбщество
Популярные комментарии
Странное поведение у посла Армении?.. Фуд Сити - это частная территория азербайджанских евреев, учитывая нынешнюю ситуацию между Арменией и Азербайджаном, то это можно понять. При чём здесь власти Москвы?.. Разбирайтесь с собственниками комплекса. И у меня встречный вопрос, - а почему выгнали из Армении российских бизнесменов и отобрали у них бизнес на территории их государства?..
19 июля, 13:18
Aaz1970
196420245
Нормальная ситуация сложилась. Представители третьих стран рамсят между собой на территории РФ. Причём одна из стран - член ОДКБ, за которую по идее нужно впрячься и совместными усилиями разбить врага, напавшего на союзника, на его территории.
19 июля, 13:25
SVSamvel Vazgenovich Gurgenov
14012210052
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