https://ria.ru/20200719/1574553179.html
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке "Фуд Сити"
Глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк обсудил с послом Армении Варданом Тоганяном ситуацию с недопуском армянских товаров на... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T12:36
2020-07-19T18:46
вардан тоганян
год нисанов
алексей немерюк
киевская площадь
москва
армения
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/139558/13/1395581383_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_2c8171ae449f72db841b1ec77f2981bf.jpg
https://ria.ru/20200718/1574542590.html
https://ria.ru/20200718/1574536377.html
Aaz1970
Странное поведение у посла Армении?.. Фуд Сити - это частная территория азербайджанских евреев, учитывая нынешнюю ситуацию между Арменией и Азербайджаном, то это можно понять. При чём здесь власти Москвы?.. Разбирайтесь с собственниками комплекса. И у меня встречный вопрос, - а почему выгнали из Армении российских бизнесменов и отобрали у них бизнес на территории их государства?..
249
Samvel Vazgenovich Gurgenov
Нормальная ситуация сложилась. Представители третьих стран рамсят между собой на территории РФ. Причём одна из стран - член ОДКБ, за которую по идее нужно впрячься и совместными усилиями разбить врага, напавшего на союзника, на его территории.
216
109
москва
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/139558/13/1395581383_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_2c8171ae449f72db841b1ec77f2981bf.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/139558/13/1395581383_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_49aaced99bc71025f3c9eaf17dc3bcfb.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/139558/13/1395581383_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_d8a91da7695895847e0939c3e3f28b35.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вардан тоганян, год нисанов, алексей немерюк, киевская площадь, москва, армения, общество
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости.
Глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк
обсудил с послом Армении Варданом Тоганяном
ситуацию с недопуском армянских товаров на продовольственный рынок "Фуд Сити".
Об этом сам чиновник рассказал РИА Новости.
"Я сейчас с послом говорил, никаких проблем нет, абрикосы все распродали, а на "Фуд Сити" сегодня три фуры зашло, никаких проблем у них нет", — сказал Немерюк.
Как ранее заявил РИА Новости глава дипмиссии Республики Армении в Российской Федерации Вардан Тоганян, посольство Армении в России попросило московские власти разобраться в ситуации вокруг недопуска армянских товаров на продовольственный рынок "Фуд Сити" и с действиями сотрудников рынка в отношении армянских дипломатов. По его словам, накануне более 50 фур с армянской сельхозпродукцией "были блокированы" на территории рынка.
"Охрана предприятия направила их на отдельную площадку и заблокировала там, водители не имели возможность выйти и тем более передать груз. Им сказали, что армянские продукты не могут продаваться на территории рынка, и им предписали уехать", — сказал Тоганян.
По словам посла, эти грузовики и другие фуры (около 100), которые направлялись к "Фуд Сити", "получилось перенаправить в район МКАД и на прилегающие территории". Он также отметил, что когда представители посольства Армении поехали в "Фуд Сити", чтобы встретиться с гражданами, их сначала провели в отдельную комнату, а затем выпроводили силой в сопровождении охраны с территории рынка.
Тоганян отметил, что сотрудники посольства не пострадали, выразив при этом удивление, что на территории Москвы "создался некий национальный анклав", где "действуют законы иной страны".
"Фуд Сити" принадлежит компании "Киевская площадь
", которая управляет активами бизнесменов Года Нисанова
и Зараха Илиева
— одних из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в Москве. Бизнесмены несколько лет подряд возглавляют составляемый журналом Forbes рейтинг российских рантье.