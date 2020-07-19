В Палестине выявили 465 новых случаев заражения коронавирусом

"Четыре гражданина скончались, 465 случаев заражения коронавирусом выявлены за сутки на территории Палестины. Общее количество заражений составила 10 052 человека", - заявила эль-Кела.

По ее словам, 14 пациентов находятся в реанимации, в том числе четверо подключены к аппаратам ИВЛ. Всего в Палестине скончались 62 человека с коронавирусом.