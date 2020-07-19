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В Палестине выявили 465 новых случаев заражения коронавирусом
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Палестине превысило 10 тысяч, сообщила министр здравоохранения Палестины Май эль-Кела. РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T12:26
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, палестина, в мире

В Палестине выявили 465 новых случаев заражения коронавирусом

12:26 19.07.2020
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Тестирование на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Тестирование на наличие антител к COVID-19. Архивное фото
ГАЗА, 19 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Палестине превысило 10 тысяч, сообщила министр здравоохранения Палестины Май эль-Кела.
"Четыре гражданина скончались, 465 случаев заражения коронавирусом выявлены за сутки на территории Палестины. Общее количество заражений составила 10 052 человека", - заявила эль-Кела.
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По ее словам, 14 пациентов находятся в реанимации, в том числе четверо подключены к аппаратам ИВЛ. Всего в Палестине скончались 62 человека с коронавирусом.
Ранее палестинское правительство приняло решение ограничить передвижение на Западном берегу и закрыть все заведения и магазины, кроме продуктовых и аптек, с 20.00 до 06.00.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ПалестинаВ мире
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