После обнаружения тела женщины в чемодане в Подмосковье возбудили дело

МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. В подмосковном Сергиевом Посаде возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела женщины в чемодане, сообщает пресс-служба регионального главка В подмосковном Сергиевом Посаде возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела женщины в чемодане, сообщает пресс-служба регионального главка СК РФ.

"Следователем следственного отдела по г. Сергиеву Посаду ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела неустановленной женщины (ч.1 ст. 105 УК)", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, 18 июля в лесном массиве около железнодорожной станции Радонеж Сергиево-Посадского городского округа грибниками был обнаружен туристический чемодан с телом неустановленной пожилой женщины с резко выраженными гнилостными изменениями.

"К настоящему времени следователями и криминалистами ГСУ СК России по Московской области осмотрено место происшествия, опрошены очевидцы, назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы, принимаются меры к установлению личности женщины", - отмечается в сообщении.