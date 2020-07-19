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После обнаружения тела женщины в чемодане в Подмосковье возбудили дело
В подмосковном Сергиевом Посаде возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела женщины в чемодане, сообщает пресс-служба регионального главка СК РФ. РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T12:23
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
сергиев посад
происшествия
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московская область (подмосковье)
сергиев посад
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), сергиев посад, происшествия

После обнаружения тела женщины в чемодане в Подмосковье возбудили дело

12:23 19.07.2020
290
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. В подмосковном Сергиевом Посаде возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела женщины в чемодане, сообщает пресс-служба регионального главка СК РФ.
"Следователем следственного отдела по г. Сергиеву Посаду ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела неустановленной женщины (ч.1 ст. 105 УК)", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции. Архивное фото
18 сентября 2018, 16:04
Житель Чувашии убил жену и, поместив тело в чемодан, закопал его в лесу
По предварительным данным, 18 июля в лесном массиве около железнодорожной станции Радонеж Сергиево-Посадского городского округа грибниками был обнаружен туристический чемодан с телом неустановленной пожилой женщины с резко выраженными гнилостными изменениями.
"К настоящему времени следователями и криминалистами ГСУ СК России по Московской области осмотрено место происшествия, опрошены очевидцы, назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы, принимаются меры к установлению личности женщины", - отмечается в сообщении.
Помимо этого, проводится комплекс иных следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
Здание Следственного комитета России. Архивное фото
2 сентября 2018, 13:40
СК возбудил дело из-за найденного в Москве чемодана с телом девушки
0442600
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Следственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)Сергиев ПосадПроисшествия
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