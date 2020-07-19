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Российские врачи прибудут в Киргизию для помощи в борьбе с COVID-19
Группа российских врачей 22 июля прибудет в Киргизию для помощи в борьбе с COVID-19, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе киргизского министерства... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T12:15
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, россия, сооронбай жээнбеков, республика башкортостан, коронавирусы, владимир путин, киргизия, общество

Российские врачи прибудут в Киргизию для помощи в борьбе с COVID-19

12:15 19.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрачи
Врачи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Врачи. Архивное фото
БИШКЕК, 19 июл - РИА Новости. Группа российских врачей 22 июля прибудет в Киргизию для помощи в борьбе с COVID-19, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе киргизского министерства иностранных дел.
Как сообщается, в связи со сложившейся сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой в Киргизии, связанной со стремительным распространением коронавирусной инфекции, между президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым и лидером РФ Владимиром Путиным был достигнут ряд договоренностей, в результате которых при поддержке российской стороны начаты совместные мероприятия, направленные на борьбу с последствиями пандемии.
Сотрудница медицинской помощи в Бишкеке
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"Сторонами прорабатывается вопрос направления в Киргизию большой группы врачей из Российской Федерации. В частности, уже сформирована команда медицинского персонала в количестве 51 человека из Республики Башкортостан Российской Федерации для работы в медицинских учреждениях Киргизии и оказания консультативной помощи. Прибытие данной группы врачей ожидается уже в среду, 22 июля", - заявил представитель пресс-службы.
Как ранее сообщали в кабмине Киргизии, также в ближайшее время планируется прибытие гуманитарной помощи по линии министерства чрезвычайных ситуаций России. Российская сторона предоставит Киргизии 31 ИВЛ-аппаратов, 70 прикроватных мониторов, пять передвижных рентген-аппаратов, шесть ультразвуковых аппаратов и полмиллиона хирургических масок.
На сегодняшний день общее количество зараженных COVID-19 в Киргизии возросло до 25047. Умерли 858 человек. По оценкам Минздрава страны, эпидемиологическая ситуация в республике остается очень сложной. В столице и регионах развернуты более десяти временных стационаров, так как больницы не справляются с наплывом больных. Из-за нехватки медперсонала кабмин страны отозвал из отпусков всех медработников и привлек к лечению COVID-19 студентов старших курсов медицинских вузов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияСооронбай ЖээнбековРеспублика БашкортостанКоронавирусыВладимир ПутинКиргизияОбщество
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