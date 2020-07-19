Российские врачи прибудут в Киргизию для помощи в борьбе с COVID-19

Как сообщается, в связи со сложившейся сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой в Киргизии, связанной со стремительным распространением коронавирусной инфекции, между президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым и лидером РФ Владимиром Путиным был достигнут ряд договоренностей, в результате которых при поддержке российской стороны начаты совместные мероприятия, направленные на борьбу с последствиями пандемии.
"Сторонами прорабатывается вопрос направления в Киргизию большой группы врачей из Российской Федерации. В частности, уже сформирована команда медицинского персонала в количестве 51 человека из Республики Башкортостан Российской Федерации для работы в медицинских учреждениях Киргизии и оказания консультативной помощи. Прибытие данной группы врачей ожидается уже в среду, 22 июля", - заявил представитель пресс-службы.
Как ранее сообщали в кабмине Киргизии, также в ближайшее время планируется прибытие гуманитарной помощи по линии министерства чрезвычайных ситуаций России. Российская сторона предоставит Киргизии 31 ИВЛ-аппаратов, 70 прикроватных мониторов, пять передвижных рентген-аппаратов, шесть ультразвуковых аппаратов и полмиллиона хирургических масок.
На сегодняшний день общее количество зараженных COVID-19 в Киргизии возросло до 25047. Умерли 858 человек. По оценкам Минздрава страны, эпидемиологическая ситуация в республике остается очень сложной. В столице и регионах развернуты более десяти временных стационаров, так как больницы не справляются с наплывом больных. Из-за нехватки медперсонала кабмин страны отозвал из отпусков всех медработников и привлек к лечению COVID-19 студентов старших курсов медицинских вузов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.