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Друг семьи Ефремова рассказал о домашнем аресте актера
Друг семьи Михаила Ефремова рассказал о досуге актера, находящегося на домашнем аресте по делу о смертельном ДТП. РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T12:11
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия

Друг семьи Ефремова рассказал о домашнем аресте актера

12:07 19.07.2020 (обновлено: 12:11 19.07.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Друг семьи Михаила Ефремова рассказал о досуге актера, находящегося на домашнем аресте по делу о смертельном ДТП.
По его словам, Ефремову разрешено общаться с адвокатом, следователем, женой и детьми. Дома артист читает книги, смотрит кино и сериалы, пишет, на улицу не выходит. При этом от спиртного актер полностью отказался.

"Никакого алкоголя он конечно сейчас не употребляет. Только — минералку. Теперь взахлеб читает новинки литературы, то, что раньше не успевал", — рассказал собеседник "Комсомольской правды".

Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Ее водитель, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.
Актёр Михаил Ефремов, вызванный на допрос по делу о ДТП в столичный УВД, выходит из подъезда своего дома в Плотниковом переулке в Москве
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