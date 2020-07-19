Друг семьи Ефремова рассказал о домашнем аресте актера

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Друг семьи Михаила Ефремова рассказал о досуге актера, находящегося на домашнем аресте по делу о смертельном ДТП.
По его словам, Ефремову разрешено общаться с адвокатом, следователем, женой и детьми. Дома артист читает книги, смотрит кино и сериалы, пишет, на улицу не выходит. При этом от спиртного актер полностью отказался.
"Никакого алкоголя он конечно сейчас не употребляет. Только — минералку. Теперь взахлеб читает новинки литературы, то, что раньше не успевал", — рассказал собеседник "Комсомольской правды".
Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Ее водитель, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.