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Следующие слушания по делам Нетаньяху пройдут в начале 2021 года
Судебные заседания по делам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху будут проходить три раза в неделю, следующее слушание состоится в начале 2021 года,... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T12:06
биньямин нетаньяху
израиль
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РИА Новости
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биньямин нетаньяху, израиль, в мире

Следующие слушания по делам Нетаньяху пройдут в начале 2021 года

12:06 19.07.2020
123
© РИА Новости / Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкГорода мира. Иерусалим
Города мира. Иерусалим
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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Города мира. Иерусалим. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 19 июл - РИА Новости. Судебные заседания по делам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху будут проходить три раза в неделю, следующее слушание состоится в начале 2021 года, сообщает издание "Маарив".
Судебное заседание по делам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, обвиняемого в коррупции и обмане общественного доверия, состоялось в воскресенье в Иерусалимском окружном суде без участия обвиняемых. Заседание касалось технических моментов, в частности судьи должны были решить, сколько заседаний в неделю будет проходить.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 апреля 2019
09:49
В Иерусалиме возобновилось судебное заседание по делам Нетаньяху
"Три раза в неделю, следующее слушание по делам Нетаньяху пройдёт в начале 2021 года", - пишет издание.
Первое заседание в Иерусалимском окружном суде, где на скамье подсудимых оказался обвиняемый по делам о коррупции и обмане общественного доверия премьер-министр Биньямин Нетаньяху, состоялось в конце мая.
Самые серьезные обвинения Нетаньяху - в получении взятки - выдвинуты по так называемому "делу 4000" о лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы "Безек" в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе Walla!
Обвинения в мошенничестве и обмане общественного доверия выдвинуты против Нетаньяху по делам "2000" и "1000". "Дело 1000" касается подозрений в получении Нетаньяху дорогостоящих подарков, а именно эксклюзивных сигар и шампанского, от голливудского продюсера Арнона Мильчина, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тысяч долларов. Следствие полагает, что в обмен на подарки Нетаньяху лоббировал личные и деловые интересы олигарха.
В "деле 2000" речь идет о попытках премьер-министра договориться с владельцем одной из крупнейших в стране медиагрупп "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности главы правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности ее конкурента - бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом". В ответ Нетаньяху заявил, что цель этих обвинений - свержение его с поста главы правительства.
Дело о позитивном освещении должностного лица в прессе в обмен на встречные услуги является для израильской судебной системы прецедентным. Судьям впервые придется принять решение о том, можно ли считать подобного рода отношения со СМИ коррупцией и обманом общественного доверия.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
24 мая, 09:22
Израильский юрист прокомментировал процесс по делу Нетаньяху
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Биньямин НетаньяхуИзраильВ мире
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