Следующие слушания по делам Нетаньяху пройдут в начале 2021 года

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 июл - РИА Новости. Судебные заседания по делам премьер-министра Судебные заседания по делам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху будут проходить три раза в неделю, следующее слушание состоится в начале 2021 года, сообщает издание "Маарив"

Судебное заседание по делам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, обвиняемого в коррупции и обмане общественного доверия, состоялось в воскресенье в Иерусалимском окружном суде без участия обвиняемых. Заседание касалось технических моментов, в частности судьи должны были решить, сколько заседаний в неделю будет проходить.

"Три раза в неделю, следующее слушание по делам Нетаньяху пройдёт в начале 2021 года", - пишет издание.

Первое заседание в Иерусалимском окружном суде, где на скамье подсудимых оказался обвиняемый по делам о коррупции и обмане общественного доверия премьер-министр Биньямин Нетаньяху, состоялось в конце мая.

Самые серьезные обвинения Нетаньяху - в получении взятки - выдвинуты по так называемому "делу 4000" о лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы "Безек" в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе Walla!

Обвинения в мошенничестве и обмане общественного доверия выдвинуты против Нетаньяху по делам "2000" и "1000". "Дело 1000" касается подозрений в получении Нетаньяху дорогостоящих подарков, а именно эксклюзивных сигар и шампанского, от голливудского продюсера Арнона Мильчина, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тысяч долларов. Следствие полагает, что в обмен на подарки Нетаньяху лоббировал личные и деловые интересы олигарха.

В "деле 2000" речь идет о попытках премьер-министра договориться с владельцем одной из крупнейших в стране медиагрупп "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности главы правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности ее конкурента - бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом". В ответ Нетаньяху заявил, что цель этих обвинений - свержение его с поста главы правительства.