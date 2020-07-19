Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200719/1574552470.html
В Пакистане задержали террористов, причастных к атаке на биржу
Полиция Пакистана задержала в Карачи шесть террористов из националистической группировки из Белуджистана, правоохранители считают их причастными к атаке на... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T12:00
имран хан
карачи
афганистан
пакистан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573607523_0:0:2858:1609_1400x0_80_0_0_77ce282c70a9eee32e1873cfaa71861d.jpg
https://ria.ru/20200712/1574247349.html
https://ria.ru/20200125/1563868140.html
карачи
афганистан
пакистан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573607523_0:0:2858:1609_1400x0_80_0_0_77ce282c70a9eee32e1873cfaa71861d.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573607523_14:0:2745:2048_1400x0_80_0_0_e223454e7c7d5a3425f18eaf11621c74.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573607523_355:0:2403:2048_1400x0_80_0_0_79f900875dbe00d45f2f457d9534f39e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
имран хан, карачи, афганистан, пакистан, в мире

В Пакистане задержали террористов, причастных к атаке на биржу

12:00 19.07.2020
66
© REUTERS / Akhtar SoomroПолиция на месте нападения на Пакистанскую фондовую биржу в Карачи
Полиция на месте нападения на Пакистанскую фондовую биржу в Карачи
© REUTERS / Akhtar Soomro
Полиция на месте нападения на Пакистанскую фондовую биржу в Карачи. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 19 июл - РИА Новости. Полиция Пакистана задержала в Карачи шесть террористов из националистической группировки из Белуджистана, правоохранители считают их причастными к атаке на фондовую биржу в июне, сообщает издание Express Tribune.
В результате нападения террористов на пакистанскую фондовую биржу в конце июня погибли девять человек, в том числе один полицейский и четыре охранника биржи. Все четверо террористов были ликвидированы. О причастности к нападению заявила запрещенная в Пакистане "Армия освобождения Белуджистана". Позднее премьер-министр Пакистана Имран Хан обвинил Индию в причастности к нападению.
Пакистанские военные на заблокированной дороге, ведущей к международному аэропорту Джинна в Карачи. 28 февраля 2019
12 июля, 21:52
В Пакистане при столкновении с боевиками погибли четверо военных
"Мы арестовали шесть террористов из националистической группировки из Белуджистана, Белудж Рааджи Ааджой Сангар (BRAS)", - заявил старший суперинтендант полиции округа Запад Карачи Фида Хуссейн Джанвари на пресс-конференции в субботу вечером.
Представляя арестованных подозреваемых, Джанвари заявил, что их целью были ключевые объекты в мегаполисе, а у самих террористов изъята взрывчатка и оружие.
"BRAS ведет свою деятельность из Афганистана и также участвует в нападениях на силы безопасности в Белуджистане", - сказал он.
По данным полиции, эта группа была одной из тех, кто стоял за нападением на пакистанскую фондовую биржу в Карачи 29 июня.
Солдат индийской армии в штате Джамму и Кашмир
25 января, 16:07
В Джамму и Кашмир ликвидировали двух террористов
100000
Обсудить 0
Имран ХанКарачиАфганистанПакистанВ мире
Рекомендуем
Здание Центрального банка России в Москве
G20 к октябрю подготовит план по доступности трансграничных платежей
Полицейский в Афганистане
При обстреле рынка в Афганистане погибли не менее трех человек
Урок немецкого языка в школе в деревне Аполлоновка
В Минпросвещения выступили против KPI для учителей
Эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах
Эмиру Кувейта провели операцию
Пассажирский самолет
Вывозной рейс из Баку доставил в Екатеринбург 146 россиян
Города мира. Иерусалим
Следующие слушания по делам Нетаньяху пройдут в начале 2021 года
Машина скорой медицинской помощи в Твери
В Свердловской области рассказали о состоянии пациентов с коронавирусом
Полицейский в защитной маске на улице Тбилиси
В Грузии выявили десять новых случаев заражения коронавирусом
Врачи
Российские врачи прибудут в Киргизию для помощи в борьбе с COVID-19
Врачи у постели пациента во время обхода в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Число умерших пациентов с COVID-19 в Тульской области превысило 180
Машина скорой помощи в Польше
Число зараженных коронавирусом в Польше превысило 40 тысяч
Пляжный отдых в Сочи
Опрос: российские туристы рассказали, как они отдыхают этим летом
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Друг семьи Ефремова рассказал о домашнем аресте актера
Полиция
После обнаружения тела женщины в чемодане в Подмосковье возбудили дело
Сотрудник полиции
В Дмитрове задержали подозреваемого в избиении двухлетнего пасынка
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:43Названа причина смерти актрисы из "Убойной силы" Марины Макаровой
12:40В Каталонии умер писатель Хуан Марсе
12:39В Саратовской области рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом
12:36Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию в "Фуд Сити"
12:31Число умерших пациентов с COVID-19 во Владимирской области достигло 108
12:26В Палестине выявили 465 новых случаев заражения коронавирусом
12:23После обнаружения тела женщины в чемодане в Подмосковье возбудили дело
12:15Российские врачи прибудут в Киргизию для помощи в борьбе с COVID-19
12:07Друг семьи Ефремова рассказал о домашнем аресте актера
12:06Следующие слушания по делам Нетаньяху пройдут в начале 2021 года
12:03Вывозной рейс из Баку доставил в Екатеринбург 146 россиян
12:01В Минпросвещения выступили против KPI для учителей
12:00G20 к октябрю подготовит план по доступности трансграничных платежей
12:00В Пакистане задержали террористов, причастных к атаке на биржу
11:58При обстреле рынка в Афганистане погибли не менее трех человек
11:43Опрос: российские туристы рассказали, как они отдыхают этим летом
11:42Эмиру Кувейта провели операцию
11:42Число зараженных коронавирусом в Польше превысило 40 тысяч
11:39В Свердловской области рассказали о состоянии пациентов с коронавирусом
11:38В Грузии выявили десять новых случаев заражения коронавирусом
Лента новостейМолния