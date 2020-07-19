В Пакистане задержали террористов, причастных к атаке на биржу

Полиция на месте нападения на Пакистанскую фондовую биржу в Карачи. Архивное фото

Полиция на месте нападения на Пакистанскую фондовую биржу в Карачи

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 июл - РИА Новости. Полиция Полиция Пакистана задержала в Карачи шесть террористов из националистической группировки из Белуджистана , правоохранители считают их причастными к атаке на фондовую биржу в июне, сообщает издание Express Tribune

В результате нападения террористов на пакистанскую фондовую биржу в конце июня погибли девять человек, в том числе один полицейский и четыре охранника биржи. Все четверо террористов были ликвидированы. О причастности к нападению заявила запрещенная в Пакистане "Армия освобождения Белуджистана". Позднее премьер-министр Пакистана Имран Хан обвинил Индию в причастности к нападению.

"Мы арестовали шесть террористов из националистической группировки из Белуджистана, Белудж Рааджи Ааджой Сангар (BRAS)", - заявил старший суперинтендант полиции округа Запад Карачи Фида Хуссейн Джанвари на пресс-конференции в субботу вечером.

Представляя арестованных подозреваемых, Джанвари заявил, что их целью были ключевые объекты в мегаполисе, а у самих террористов изъята взрывчатка и оружие.

"BRAS ведет свою деятельность из Афганистана и также участвует в нападениях на силы безопасности в Белуджистане", - сказал он.