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При обстреле рынка в Афганистане погибли не менее трех человек
По меньшей мере три человека погибли, восемь получили ранения в результате обстрела рынка в провинции Каписа на северо-востоке Афганистана, сообщает телеканал... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T11:58
каписа
афганистан
талибан
в мире
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каписа, афганистан, талибан, в мире

При обстреле рынка в Афганистане погибли не менее трех человек

11:58 19.07.2020
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© AP Photo / Massoud HossainiПолицейский в Афганистане
Полицейский в Афганистане
© AP Photo / Massoud Hossaini
Полицейский в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли, восемь получили ранения в результате обстрела рынка в провинции Каписа на северо-востоке Афганистана, сообщает телеканал 1TV News со ссылкой на полицию.
Сообщается, что боевики радикального движения "Талибан" совершили минометный обстрел рынка в районе Тагаб, его жертвами стали три мирных жителя, еще восемь получили ранения.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство" (ИГ*). Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
*Запрещенная в России террористическая организация
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КаписаАфганистанТалибанВ мире
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