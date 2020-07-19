При обстреле рынка в Афганистане погибли не менее трех человек

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли, восемь получили ранения в результате обстрела рынка в провинции Каписа на северо-востоке Афганистана, сообщает телеканал 1TV News со ссылкой на полицию.
Сообщается, что боевики радикального движения "Талибан" совершили минометный обстрел рынка в районе Тагаб, его жертвами стали три мирных жителя, еще восемь получили ранения.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство" (ИГ*). Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
*Запрещенная в России террористическая организация