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Число зараженных коронавирусом в Польше превысило 40 тысяч
Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Польше превысило 40 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T11:42
2020-07-19T11:42
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
польша
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, польша, в мире
ВАРШАВА, 19 июл - РИА Новости.
Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Польше
превысило 40 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным Минздрава, за минувшие сутки лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса в организме 358 человек. Общее количество заболевших с начала эпидемии составило 40 104.
За сутки от коронавируса скончались шесть человек. Общее число летальных случаев составило 1624.
В то же время число выздоровевших после коронавируса в Польше превысило 30 тысяч. За минувшие сутки выздоровевшими признаны 368 человек. Общее количество излечившихся составляет 30 292
Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.
По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализирован 1560 человек, 67 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 89 956 находятся на карантине.
В Польше до настоящего времен действует режим эпидемии, введенный в марте текущего года в связи с пандемией коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.