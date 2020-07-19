Число зараженных коронавирусом в Польше превысило 40 тысяч

ВАРШАВА, 19 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Польше превысило 40 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным Минздрава, за минувшие сутки лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса в организме 358 человек. Общее количество заболевших с начала эпидемии составило 40 104.

За сутки от коронавируса скончались шесть человек. Общее число летальных случаев составило 1624.

В то же время число выздоровевших после коронавируса в Польше превысило 30 тысяч. За минувшие сутки выздоровевшими признаны 368 человек. Общее количество излечившихся составляет 30 292

Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.

По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализирован 1560 человек, 67 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 89 956 находятся на карантине.

В Польше до настоящего времен действует режим эпидемии, введенный в марте текущего года в связи с пандемией коронавируса.