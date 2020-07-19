В Свердловской области рассказали о состоянии пациентов с коронавирусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Более 180 пациентов с коронавирусом в Более 180 пациентов с коронавирусом в Свердловской области находятся в тяжелом состоянии, 68 из них подключены к аппаратам ИВЛ, сообщает в четверг оперативный штаб региона.

По последним данным, Свердловская область входит в пятерку российских регионов с наибольшим количеством заболевших коронавирусом: лабораторно подтверждены 17 789 случаев заболевания, из них 245 – за последние сутки.

"Состояние 182 госпитализированных оценивается как тяжелое, 148 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 68 – на аппаратах ИВЛ", - говорится в сообщении.

В штабе уточнили, что 800 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные в удовлетворительном. Всего уральские врачи вылечили 11 786 человек, 193 пациента скончались.

Подчеркивается, что за счет возврата тенденции к снижению числа новых случаев заболевания в последние дни и высокого количества выписок из больниц региона было дополнительно освобождено около 3% коечного фонда.