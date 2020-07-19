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В Свердловской области рассказали о состоянии пациентов с коронавирусом
Более 180 пациентов с коронавирусом в Свердловской области находятся в тяжелом состоянии, 68 из них подключены к аппаратам ИВЛ, сообщает в четверг оперативный... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T11:39
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19
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РИА Новости
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, свердловская область

В Свердловской области рассказали о состоянии пациентов с коронавирусом

11:39 19.07.2020
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© РИА Новости / Татьяна МакееваМашина скорой медицинской помощи в Твери
Машина скорой медицинской помощи в Твери
© РИА Новости / Татьяна Макеева
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Более 180 пациентов с коронавирусом в Свердловской области находятся в тяжелом состоянии, 68 из них подключены к аппаратам ИВЛ, сообщает в четверг оперативный штаб региона.
По последним данным, Свердловская область входит в пятерку российских регионов с наибольшим количеством заболевших коронавирусом: лабораторно подтверждены 17 789 случаев заболевания, из них 245 – за последние сутки.
"Состояние 182 госпитализированных оценивается как тяжелое, 148 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 68 – на аппаратах ИВЛ", - говорится в сообщении.
В штабе уточнили, что 800 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные в удовлетворительном. Всего уральские врачи вылечили 11 786 человек, 193 пациента скончались.
Подчеркивается, что за счет возврата тенденции к снижению числа новых случаев заболевания в последние дни и высокого количества выписок из больниц региона было дополнительно освобождено около 3% коечного фонда.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Свердловская область
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