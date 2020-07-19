https://ria.ru/20200719/1574552069.html
В Грузии выявили десять новых случаев заражения коронавирусом
Число выявленных новых случаев коронавируса в Грузии за сутки возросло на десять и достигло 1028, выздоровели еще четверо, сообщается на специальном... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T11:38
2020-07-19T11:38
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
грузия
в мире
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, грузия, в мире