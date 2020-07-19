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Распространение нового коронавируса
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В Грузии выявили десять новых случаев заражения коронавирусом
Число выявленных новых случаев коронавируса в Грузии за сутки возросло на десять и достигло 1028, выздоровели еще четверо, сообщается на специальном... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T11:38
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грузия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, грузия, в мире

В Грузии выявили десять новых случаев заражения коронавирусом

11:38 19.07.2020
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© Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкПолицейский в защитной маске на улице Тбилиси
Полицейский в защитной маске на улице Тбилиси
© Sputnik / Александр Имедашвили
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Полицейский в защитной маске на улице Тбилиси. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 19 июл - РИА Новости. Число выявленных новых случаев коронавируса в Грузии за сутки возросло на десять и достигло 1028, выздоровели еще четверо, сообщается на специальном правительственном сайте по мониторингу заболевания.
"Число выявленных случаев инфицирования - 1028, выздоровели 899 человек, смертельных случаев - 15", - говорится в сообщении.
Машина скорой помощи на улице в Тбилиси
16 июля, 08:58Распространение нового коронавируса
В Грузии число случаев COVID-19 достигло 1006
В режиме карантина находятся 5627 человек, в стационарах под наблюдением врачей - 228 пациента. Прибывших из зарубежных стран для лечения граждан Грузии - 41, среди них 38 военнослужащих.
Глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе заявил журналистам, что четыре из десяти новых случаев зафиксированы у водителей грузовых авто.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ГрузияВ мире
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