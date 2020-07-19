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G20 к октябрю подготовит план по доступности трансграничных платежей
Министры финансов и управляющие центральными банками "Группы 20" на прошедшей в субботу встрече договорились к октябрю подготовить план по повышению... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T12:00
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика

G20 к октябрю подготовит план по доступности трансграничных платежей

12:00 19.07.2020
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© РИА Новости / Андрей ФинтисовЗдание Центрального банка России в Москве
Здание Центрального банка России в Москве
© РИА Новости / Андрей Финтисов
Здание Центрального банка России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Министры финансов и управляющие центральными банками "Группы 20" на прошедшей в субботу встрече договорились к октябрю подготовить план по повышению эффективности, скорости и доступности трансграничных платежей, сообщили журналистам в Банке России.
"Еще одна тема повестки дня, ставшая особенно актуальной в текущих условиях, это трансграничные платежи. Ожидается, что к следующей встрече в октябре 2020 года будет подготовлен план действий по повышению их эффективности, скорости и доступности", - сказано в комментарии.
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Также участники встречи обсудили состояние мировой экономики и финансовой системы на фоне коронавируса. "Эпидемиологическая и экономическая ситуация существенно различаются в странах-членах форума. В частности, пандемия спровоцировала масштабный отток капитала из стран с формирующимися рынками, что стало одной из тем обсуждения двадцатки", - указали в ЦБ.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что для повышения устойчивости к резким оттокам капитала развивающимся странам, помимо хороших макроэкономических показателей, необходим сформированный инструментарий по сглаживанию негативных эффектов, в частности, меры макропруденциальной политики.
Основным вопросом в настоящее время, по мнению участников встречи Совета по финансовой стабильности, является своевременный и предсказуемый выход из чрезвычайных мер поддержки так, чтобы обеспечить восстановление экономики и сохранить устойчивость финансового сектора.
Также на встрече обсуждались вопросы цифровизации экономик, в том числе риски применения стейблкоинов (криптовалюты, которые привязаны к запасам фиатных (традиционных) валют или физических товаров). Кроме того, члены форума подтвердили ранее взятое обязательство о переходе до конца 2021 года от использования ставки LIBOR на альтернативные индикаторы.
Перед началом саммита Группы двадцати в международном выставочном центре INTEX Osaka в Осаке, Япония. 28 июня 2019
00:00Распространение нового коронавируса
Страны G20 намерены бороться с последствиями пандемии COVID-19
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Эльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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