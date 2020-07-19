https://ria.ru/20200719/1574551870.html
Число умерших пациентов с COVID-19 в Тульской области превысило 180
Четыре пациента в возрасте от 68 до 78 лет с подтвержденным коронавирусом скончались за сутки в Тульской области, общее число летальных случаев в регионе... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T11:30
2020-07-19T11:30
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
тула
тульская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, тула, тульская область
ВОРОНЕЖ, 19 июл - РИА Новости.
Четыре пациента в возрасте от 68 до 78 лет с подтвержденным коронавирусом скончались за сутки в Тульской области
, общее число летальных случаев в регионе достигло 182, сообщает областное правительство.
За минувшие сутки в области зарегистрировано 45 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 37 человек.
"Четыре пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жители Тулы
и Щекинского района в возрасте от 68 до 78 лет", - говорится в сообщении.
На сегодняшний день COVID-19 в Тульской области подтвержден у 7890 человек, выздоровели 6425 пациентов. Всего в регионе скончались 182 пациента с COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.
Население Тульской области составляет 1,466 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.