Число умерших пациентов с COVID-19 в Тульской области превысило 180

На сегодняшний день COVID-19 в Тульской области подтвержден у 7890 человек, выздоровели 6425 пациентов. Всего в регионе скончались 182 пациента с COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.