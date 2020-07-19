В Дмитрове задержали подозреваемого в избиении двухлетнего пасынка

По данным следствия, с 1 по 18 июля мужчина бил ребенка руками по голове, лицу, туловищу, рукам и ногам.

Москвича будут судить за систематические издевательства над пасынком

Москвича будут судить за систематические издевательства над пасынком

"Следователем следственного отдела по Дмитрову ГСУ СК России по Московской области задержан 22-летний мужчина, подозреваемый в истязании двухлетнего пасынка", - говорится в сообщении.