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В Дмитрове задержали подозреваемого в избиении двухлетнего пасынка
Следователи задержали 22-летнего мужчину, подозреваемого в систематическом истязании двухлетнего пасынка в Дмитрове, сообщает ГСУ СК по Московской области. РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T11:28
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
дмитров
происшествия
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московская область (подмосковье)
дмитров
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), дмитров, происшествия

В Дмитрове задержали подозреваемого в избиении двухлетнего пасынка

11:28 19.07.2020
620
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Следователи задержали 22-летнего мужчину, подозреваемого в систематическом истязании двухлетнего пасынка в Дмитрове, сообщает ГСУ СК по Московской области.
По данным следствия, с 1 по 18 июля мужчина бил ребенка руками по голове, лицу, туловищу, рукам и ногам.
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"Следователем следственного отдела по Дмитрову ГСУ СК России по Московской области задержан 22-летний мужчина, подозреваемый в истязании двухлетнего пасынка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на допросе подозреваемый рассказал, что делал это из-за "неприязненного отношения к мальчику".
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Следственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)ДмитровПроисшествия
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