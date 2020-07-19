Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200719/1574551813.html
В КБР за сутки выписали 21 человека, переболевшего COVID-19
Больше 91% заразившихся коронавирусом в Кабардино-Балкарии уже выздоровели, следует из сообщения регионального оперативного штаба. РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T11:26
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
кабардино-балкарская республика (кбр)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529631_0:378:2970:2048_1400x0_80_0_0_564afdf290d5d40272425a8cfd381f42.jpg
https://ria.ru/20200718/1574528851.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529631_0:378:2970:2048_1400x0_80_0_0_564afdf290d5d40272425a8cfd381f42.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529631_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_31de79040974b944cedd6e0d9c8972fe.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529631_244:0:2292:2048_1400x0_80_0_0_14541c28a4be870ffd688df5c438836c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кабардино-балкарская республика (кбр), общество

В КБР за сутки выписали 21 человека, переболевшего COVID-19

11:26 19.07.2020
63
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи
Врачи
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врачи. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 19 июл – РИА Новости. Больше 91% заразившихся коронавирусом в Кабардино-Балкарии уже выздоровели, следует из сообщения регионального оперативного штаба.
Ранее сообщалось, что в КБР скончались 64 пациента с коронавирусом, в том числе одна медсестра.
Врачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы
Вчера, 11:36Распространение нового коронавируса
В КБР число жертв коронавируса достигло 64
"За сутки выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусом, всего 5791 подтвержденный случай. Выздоровел за сутки 21 пациент, всего выздоровевших – 5272", - говорится в сообщении.
По данным штаба, в госпиталях в республике находится 600 человек, из которых 32 больных – в реанимациях.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
300000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Кабардино-Балкарская Республика (КБР)Общество
Рекомендуем
Медицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Твери
Число умерших пациентов с COVID-19 в Тверской области достигло 116
Сотрудник полиции
В Дмитрове задержали подозреваемого в избиении двухлетнего пасынка
Врачи у постели пациента во время обхода в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Число умерших пациентов с COVID-19 в Тульской области превысило 180
Полицейский в защитной маске на улице Тбилиси
В Грузии выявили десять новых случаев заражения коронавирусом
Машина скорой помощи в Польше
Число зараженных коронавирусом в Польше превысило 40 тысяч
Машина скорой медицинской помощи в Твери
В Свердловской области рассказали о состоянии пациентов с коронавирусом
Полицейский
Под Сергиевым Посадом нашли тело женщины в чемодане
Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов
Солодов подал документы для регистрации кандидатом в губернаторы Камчатки
Врачи в ординаторской отделения реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
В оперштабе проанализировали ситуацию с COVID-19 в Москве
Эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах
Эмиру Кувейта провели операцию
Актриса Марина Макарова
Умерла актриса из "Убойной силы" и "Тайн следствия" Марина Макарова
Пляжный отдых в Сочи
Опрос: российские туристы рассказали, как они отдыхают этим летом
Вулкан Стромболи в Тирренском море
На итальянском острове Стромболи возобновил активность вулкан
Актер Василий Ливанов в роли Шерлока Холмса
Путин и Мишустин поздравили актера Василия Ливанова с юбилеем
Полицейский в Афганистане
При обстреле рынка в Афганистане погибли не менее трех человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:43Названа причина смерти актрисы из "Убойной силы" Марины Макаровой
12:40В Каталонии умер писатель Хуан Марсе
12:39В Саратовской области рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом
12:36Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию в "Фуд Сити"
12:31Число умерших пациентов с COVID-19 во Владимирской области достигло 108
12:26В Палестине выявили 465 новых случаев заражения коронавирусом
12:23После обнаружения тела женщины в чемодане в Подмосковье возбудили дело
12:15Российские врачи прибудут в Киргизию для помощи в борьбе с COVID-19
12:07Друг семьи Ефремова рассказал о домашнем аресте актера
12:06Следующие слушания по делам Нетаньяху пройдут в начале 2021 года
12:03Вывозной рейс из Баку доставил в Екатеринбург 146 россиян
12:01В Минпросвещения выступили против KPI для учителей
12:00G20 к октябрю подготовит план по доступности трансграничных платежей
12:00В Пакистане задержали террористов, причастных к атаке на биржу
11:58При обстреле рынка в Афганистане погибли не менее трех человек
11:43Опрос: российские туристы рассказали, как они отдыхают этим летом
11:42Эмиру Кувейта провели операцию
11:42Число зараженных коронавирусом в Польше превысило 40 тысяч
11:39В Свердловской области рассказали о состоянии пациентов с коронавирусом
11:38В Грузии выявили десять новых случаев заражения коронавирусом
Лента новостейМолния