https://ria.ru/20200719/1574551813.html
В КБР за сутки выписали 21 человека, переболевшего COVID-19
Больше 91% заразившихся коронавирусом в Кабардино-Балкарии уже выздоровели, следует из сообщения регионального оперативного штаба. РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T11:26
2020-07-19T11:26
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
кабардино-балкарская республика (кбр)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529631_0:378:2970:2048_1400x0_80_0_0_564afdf290d5d40272425a8cfd381f42.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кабардино-балкарская республика (кбр), общество