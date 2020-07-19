В КБР за сутки выписали 21 человека, переболевшего COVID-19

Ранее сообщалось, что в КБР скончались 64 пациента с коронавирусом, в том числе одна медсестра.

"За сутки выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусом, всего 5791 подтвержденный случай. Выздоровел за сутки 21 пациент, всего выздоровевших – 5272", - говорится в сообщении.

По данным штаба, в госпиталях в республике находится 600 человек, из которых 32 больных – в реанимациях.