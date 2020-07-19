https://ria.ru/20200719/1574551763.html
Под Сергиевым Посадом нашли тело женщины в чемодане
Тело неизвестной женщины в чемодане в субботу было обнаружено под Сергиевым Посадом в селе Абрамцево Московской области, сообщил в воскресенье источник РИА... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T11:23
2020-07-19T11:23
московская область (подмосковье)
сергиев посад
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:159:1611:1065_1400x0_80_0_0_61e77732857846bc21796e8cf7ae29f9.jpg
https://ria.ru/20180918/1528826127.html
1
московская область (подмосковье)
сергиев посад
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:159:1611:1065_1400x0_80_0_0_61e77732857846bc21796e8cf7ae29f9.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_af8df46a14b4cf1f4ab2be06507f3285.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:1291:1291_1400x0_80_0_0_ff6c3e9cabf9b61c87cd4dbb46fc1db0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), сергиев посад, происшествия