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Под Сергиевым Посадом нашли тело женщины в чемодане
Тело неизвестной женщины в чемодане в субботу было обнаружено под Сергиевым Посадом в селе Абрамцево Московской области, сообщил в воскресенье источник РИА... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T11:23
московская область (подмосковье)
сергиев посад
происшествия
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московская область (подмосковье)
сергиев посад
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
московская область (подмосковье), сергиев посад, происшествия

Под Сергиевым Посадом нашли тело женщины в чемодане

11:23 19.07.2020
1857
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Тело неизвестной женщины в чемодане в субботу было обнаружено под Сергиевым Посадом в селе Абрамцево Московской области, сообщил в воскресенье источник РИА Новости в правоохранительных органах.
"Тело в чемодане обнаружено в субботу в районе села Абрамцево в Сергиево-Посадском городском округе", - сказал собеседник агентства.
В настоящее время личность женщины и обстоятельства ее смерти устанавливаются. Проводится проверка.
Сотрудник полиции. Архивное фото
18 сентября 2018, 16:04
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3249100
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Московская область (Подмосковье)Сергиев ПосадПроисшествия
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