Путин и Мишустин поздравили актера Василия Ливанова с юбилеем

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем российского актера Василия Ливанова, отметив его профессиональное признание, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Российский актер Василий Ливанов отмечает в воскресенье 85-летие.
"Уважаемый Василий Борисович! Примите сердечные поздравления с 85-летием. Человек яркого и щедрого дарования, вы являетесь подлинным корифеем отечественного киноискусства. Ваши актёрские работы, всё ваше творчество снискали вам высочайшее профессиональное признание, а главное – искреннюю, непреходящую любовь зрителей разных поколений", - говорится в телеграмме.
Президент пожелал Ливанову здоровья, успехов и всего наилучшего.
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин также поздравил актера с юбилеем, телеграмма опубликована на сайте кабмина. Премьер отметил, что Ливанов обладает особым даром и умеет очень достоверно воплощать на экране замысел великих писателей, погружать зрителей в атмосферу произведений Льва Толстого, Фёдора Достоевского, Михаила Булгакова, Артура Конан Дойла.
Киноактер, режиссер, сценарист Василий Борисович Ливанов родился 19 июля 1935 года в Москве в семье потомственных актеров. Наибольшую популярность Василию Ливанову принесла роль Шерлока Холмса в многосерийном сериале Игоря Масленникова "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" (1979-1986). Василий Ливанов также играл в фильмах "Мне было девятнадцать" (1967), "Игрок" (1972), "Звезда пленительного счастья" (1975), "Ярославна, королева Франции" (1978), "Лунная радуга" (1983), "Необыкновенные приключения Карика и Вали" (1987), "Дон Кихот возвращается" (1997) и других.
Неповторимый голос Василия Ливанова одушевил персонажи мультфильмов – Карлсона в мультфильмах "Малыш и Карлсон" (1968) и "Карлсон вернулся"(1970), Крокодила Гену в серии мультфильмов о Крокодиле Гене и Чебурашке (1969-1983), Удава в "38 попугаях" и других мультфильмах этой серии (1976-1991). В мультфильме "Как Маша поссорилась с подушкой" (1977) он озвучивает всех персонажей – от девочки Маши до летучей мыши. Всего голосом Василия Ливанова говорят на экране около 300 персонажей.