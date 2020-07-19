Путин и Мишустин поздравили актера Василия Ливанова с юбилеем

"Уважаемый Василий Борисович! Примите сердечные поздравления с 85-летием. Человек яркого и щедрого дарования, вы являетесь подлинным корифеем отечественного киноискусства. Ваши актёрские работы, всё ваше творчество снискали вам высочайшее профессиональное признание, а главное – искреннюю, непреходящую любовь зрителей разных поколений", - говорится в телеграмме.

Неповторимый голос Василия Ливанова одушевил персонажи мультфильмов – Карлсона в мультфильмах "Малыш и Карлсон" (1968) и "Карлсон вернулся"(1970), Крокодила Гену в серии мультфильмов о Крокодиле Гене и Чебурашке (1969-1983), Удава в "38 попугаях" и других мультфильмах этой серии (1976-1991). В мультфильме "Как Маша поссорилась с подушкой" (1977) он озвучивает всех персонажей – от девочки Маши до летучей мыши. Всего голосом Василия Ливанова говорят на экране около 300 персонажей.