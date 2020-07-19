https://ria.ru/20200719/1574551618.html
При беспорядках во Франкфурте пострадали не менее пяти полицейских
По меньшей мере пять сотрудников полиции в ночь на воскресенье получили ранения в ходе беспорядков, вспыхнувших в немецком Франкфурте (федеральная земля ФРГ... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T11:18
2020-07-19T11:18
гессен
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в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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гессен, германия, в мире
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости.
По меньшей мере пять сотрудников полиции в ночь на воскресенье получили ранения в ходе беспорядков, вспыхнувших в немецком Франкфурте (федеральная земля ФРГ Гессен
), сообщил местный новостной портал Hessenschau
.
По его данным, беспорядки произошли в ходе вечеринки на открытом воздухе на центральной городской площади Опернплац, где расположено здание знаменитой "Старой оперы". Как сообщили в полиции, приблизительно в 3.00 по местному времени (4.00 мск) на площади все еще оставались порядка 500 человек, когда внезапно произошла "перемена в настроении".
Сообщается, что беспорядки продлились несколько часов, в них приняли участие сотни людей. Некоторые из них бросались бутылками в полицейских, которые следили за соблюдением связанных с коронавирусом правил.
Стражи порядка задержали не менее 40 участников беспорядков. Очевидцы сообщали в Twitter о драках на Опернплац.