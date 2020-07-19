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При беспорядках во Франкфурте пострадали не менее пяти полицейских
По меньшей мере пять сотрудников полиции в ночь на воскресенье получили ранения в ходе беспорядков, вспыхнувших в немецком Франкфурте (федеральная земля ФРГ... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T11:18
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гессен, германия, в мире

При беспорядках во Франкфурте пострадали не менее пяти полицейских

11:18 19.07.2020
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© AP Photo / DPA/ Swen PfortnerПолиция в Германии
Полиция в Германии
© AP Photo / DPA/ Swen Pfortner
Полиция в Германии. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. По меньшей мере пять сотрудников полиции в ночь на воскресенье получили ранения в ходе беспорядков, вспыхнувших в немецком Франкфурте (федеральная земля ФРГ Гессен), сообщил местный новостной портал Hessenschau.
По его данным, беспорядки произошли в ходе вечеринки на открытом воздухе на центральной городской площади Опернплац, где расположено здание знаменитой "Старой оперы". Как сообщили в полиции, приблизительно в 3.00 по местному времени (4.00 мск) на площади все еще оставались порядка 500 человек, когда внезапно произошла "перемена в настроении".
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Сообщается, что беспорядки продлились несколько часов, в них приняли участие сотни людей. Некоторые из них бросались бутылками в полицейских, которые следили за соблюдением связанных с коронавирусом правил.
Стражи порядка задержали не менее 40 участников беспорядков. Очевидцы сообщали в Twitter о драках на Опернплац.
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