При беспорядках во Франкфурте пострадали не менее пяти полицейских

По его данным, беспорядки произошли в ходе вечеринки на открытом воздухе на центральной городской площади Опернплац, где расположено здание знаменитой "Старой оперы". Как сообщили в полиции, приблизительно в 3.00 по местному времени (4.00 мск) на площади все еще оставались порядка 500 человек, когда внезапно произошла "перемена в настроении".