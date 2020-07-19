https://ria.ru/20200719/1574551590.html
В оперштабе проанализировали ситуацию с COVID-19 в Москве
Почти три недели число новых случаев коронавируса в Москве не превышает раннеапрельские показатели, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T11:16
2020-07-19T11:16
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
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москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости.
Почти три недели число новых случаев коронавируса в Москве
не превышает раннеапрельские показатели, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"В столице подтвержден 591 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Почти три недели число новых случаев коронавируса в Москве не превышает раннеапрельские показатели. Число новых случаев на 13,7% меньше, чем две недели назад", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 51,6% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 27,9% – от 46 до 65 лет, 8,5% - от 66 до 79 лет, еще 3,7% – старше 80 лет. Также 8,3% среди заболевших - дети.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.