В оперштабе проанализировали ситуацию с COVID-19 в Москве

"В столице подтвержден 591 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Почти три недели число новых случаев коронавируса в Москве не превышает раннеапрельские показатели. Число новых случаев на 13,7% меньше, чем две недели назад", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 51,6% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 27,9% – от 46 до 65 лет, 8,5% - от 66 до 79 лет, еще 3,7% – старше 80 лет. Также 8,3% среди заболевших - дети.