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На итальянском острове Стромболи возобновил активность вулкан
Вулкан Стромболи на одноименном итальянском острове, расположенном в Тирренском море близ Сицилии, в воскресенье утром возобновил активность, сообщил... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T11:12
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На итальянском острове Стромболи возобновил активность вулкан

11:12 19.07.2020
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© Фото : Pixabay/camuxВулкан Стромболи в Тирренском море
Вулкан Стромболи в Тирренском море
© Фото : Pixabay/camux
Вулкан Стромболи в Тирренском море . Архивное фото
РИМ, 19 июл - РИА Новости, Сергей Старцев. Вулкан Стромболи на одноименном итальянском острове, расположенном в Тирренском море близ Сицилии, в воскресенье утром возобновил активность, сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (Ingv).
По данным вулканологов, новое извержение произошло на рассвете. В 6.23 (7.23 мск) был зафиксирован мощный взрыв, после которого над кратером вулкана поднялся столб черного дыма. Извержение сопровождалось сильным выбросом пепла, песка и другого вулканического материала. Всего ученые зарегистрировали два "взрыва высокой интенсивности", которые вызвали колебания земной поверхности.
По сообщениям местных СМИ, сейсмические явления явственно почувствовали находящиеся на Стромболи люди и жители соседних островов, кое-где из-за этого возникла паника.
"Безусловно, был момент сильного страха. Люди были очень обеспокоены, особенно после того, что произошло на Стромболи год назад, когда там погиб один человек", - заявил Марко Джорджанни, мэр города Липари, находящегося на одноименном, самом крупном острове из архипелага Липарских островов.
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По данным Национальной службы гражданской обороны, специалисты которой немедленно связались с властями Стромболи, новое извержение вулкана не привело к жертвам и разрушениям, ситуация находится под контролем.
В последний раз извержение Стромболи произошло 29 августа 2019 года. В ходе предыдущего извержения 3 июля на острове погиб 35-летний мужчина, который в составе экскурсионной группы находился в непосредственной близости от вулкана, а еще один турист получил небольшие ранения. Такой частоты извержений не отмечалось за всю историю наблюдений за этим вулканом.
Летом на Стромболи обычно находятся до трех тысяч человек, по окончании туристического сезона число жителей острова сокращается примерно до 400.
Вулкан Стромболи постоянно активен на протяжении последних 20 тысяч лет. Он знаменит частыми небольшими извержениями, наблюдаемыми с близлежащих островов и с моря. Его высота составляет 926 метров над уровнем моря и более 2 километров над уровнем морского дна. Вулкан имеет три активных кратера. Извержения Стромболи преимущественно взрывные, а излияния лавы происходят достаточно редко.
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