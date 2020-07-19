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Мишустин утвердил порядок субсидий для экспорта кино и IT-продукции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил правила распределения субсидий на продвижение экспорта кино и IT-продукции, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T11:14
михаил мишустин
экономика
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353
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михаил мишустин, экономика

Мишустин утвердил порядок субсидий для экспорта кино и IT-продукции

11:11 19.07.2020 (обновлено: 11:14 19.07.2020)
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© Fotolia / nyulЗрители в кинотеатре
Зрители в кинотеатре
© Fotolia / nyul
Зрители в кинотеатре. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил правила распределения субсидий на продвижение экспорта кино и IT-продукции, сообщает пресс-служба кабмина.
"Правительство поможет продвижению экспорта российского кино и анимации, а также онлайн-сервисов, игр и облачных ресурсов ... До 70% средств господдержки направят на проекты в сфере кино и анимации и до 30% – на IT-продукцию. Субсидии частично компенсируют затраты на получение сертификатов, перевод и дубляж фильмов, аренду студий звукозаписи, гонорары актёрам, разработку дизайна IT-сервисов, а также на продвижение", - говорится в сообщении.
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Правительство внесло в Госдуму проект о налоговом маневре в IT-отрасли
Добавляется, что отбор претендентов на получение субсидий будет проходить не реже одного раза в год. На один проект разрешается направлять не более 30% общего объёма господдержки.
Субсидии выделяются в рамках федерального проекта "Экспорт услуг" национального проекта "Международная кооперация и бизнес" для продвижения, сертификации и адаптации российской продукции за рубежом.
Председатель правления киностудии Союзмультфильм Юлиана Слащева
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