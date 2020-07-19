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Война в Сирии
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Асад с супругой проголосовали на выборах в Народный совет Сирии
Президент Сирии Башар Асад и его супруга Асма проголосовали на парламентских выборах на избирательном участке в министерстве по делам президента в Дамаске,... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T11:18
война в сирии
война в сирии
идлиб (мухафаза)
башар асад
сирия
дамаск (город)
в мире
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353
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война в сирии, идлиб (мухафаза), башар асад, сирия, дамаск (город), в мире

Асад с супругой проголосовали на выборах в Народный совет Сирии

11:07 19.07.2020 (обновлено: 11:18 19.07.2020)
327
© Фото : Syrian Presidency Facebook pageПрезидент Сирии Башар Асад и его супруга Асма во время голосования на парламентских выборах на избирательном участке в министерстве по делам президента в Дамаске
Президент Сирии Башар Асад и его супруга Асма во время голосования на парламентских выборах на избирательном участке в министерстве по делам президента в Дамаске
© Фото : Syrian Presidency Facebook page
ДАМАСК, 19 июл — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад и его супруга Асма проголосовали на парламентских выборах на избирательном участке в министерстве по делам президента в Дамаске, сообщает пресс-служба президентского дворца.
В воскресенье в 8.00 в Сирии открылся 7331 избирательный участок. За 250 депутатских мандатов борются более 1,6 тысячи кандидатов.
Дамаск
01:17Война в Сирии
В Сирии пройдут третьи с начала войны парламентские выборы
Важным новшеством на третьих с начала войны выборах считают демократизацию процесса избрания кандидатов в депутаты от правящей Партии арабского социалистического возрождения ("Баас"). В этом году они избирались конференциями региональных отделений, а не решением центрального руководства партии.
© Фото : Syrian Presidency Facebook pageПрезидент Сирии Башар Асад и его супруга Асма во время голосования на парламентских выборах на избирательном участке в министерстве по делам президента в Дамаске
Президент Сирии Башар Асад и его супруга Асма во время голосования на парламентских выборах на избирательном участке в министерстве по делам президента в Дамаске
© Фото : Syrian Presidency Facebook page
Президент Сирии Башар Асад и его супруга Асма во время голосования на парламентских выборах на избирательном участке в министерстве по делам президента в Дамаске
В рамках сирийского законодательства парламентские выборы проходят только на территории Сирии с разделением по округам, где каждый имеет право голосовать только на месте постоянного проживания. Исключение было сделано на всех выборах во время войны в стране для граждан, бежавших с территорий, захваченных террористами. Для жителей провинций Идлиб и Ракка власти установили дополнительные урны в местах их временного пребывания. Граждане Сирии, находящиеся за пределами родины, по законодательству страны не смогут принять участие в голосовании.
Предвыборные плакаты кандидатов в парламент Сирии
02:39
Процедура выборов парламента Сирии
1400010
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Война в СирииВойна в СирииИдлиб (мухафаза)Башар АсадСирияДамаск (город)В мире
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