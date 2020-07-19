Асад с супругой проголосовали на выборах в Народный совет Сирии

В воскресенье в 8.00 в Сирии открылся 7331 избирательный участок. За 250 депутатских мандатов борются более 1,6 тысячи кандидатов.

Важным новшеством на третьих с начала войны выборах считают демократизацию процесса избрания кандидатов в депутаты от правящей Партии арабского социалистического возрождения ("Баас"). В этом году они избирались конференциями региональных отделений, а не решением центрального руководства партии.