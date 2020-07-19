https://ria.ru/20200719/1574551127.html
Роспотребнадзор оценил ситуацию после затопления буксира в Москве-реке
Специалисты не нашли превышения содержания нефтепродуктов после затопления буксира в акватории Москвы-реки в подмосковном Красногорске, сообщается на сайте... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T11:01
2020-07-19T11:01
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красногорск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/12/1574543298_0:25:1000:588_1400x0_80_0_0_fd9d49455f93611456b853aa54897ee3.jpg
https://ria.ru/20200718/1574535352.html
https://ria.ru/20200718/1574531474.html
1
красногорск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/12/1574543298_0:25:1000:588_1400x0_80_0_0_fd9d49455f93611456b853aa54897ee3.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/12/1574543298_0:0:1000:750_1400x0_80_0_0_e9a1d50b172678c4b4a29f3bcec6455e.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/12/1574543298_125:0:875:750_1400x0_80_0_0_5d270aea0f59db4c377b5505592f9e05.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красногорск, происшествия
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости.
Специалисты не нашли превышения содержания нефтепродуктов после затопления буксира в акватории Москвы-реки в подмосковном Красногорске, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора
.
В субботу МЧС
по региону информировало, что двадцатиметровое судно затонуло в Красногорске
, произошла утечка дизельного топлива в Москву-реку. Образовалось радужное пятно на водной поверхности. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку.
"Специалистами территориальных отделов управления Роспотребнадзора незамедлительно был организован и проведен с привлечением сотрудников аккредитованной лаборатории филиалов ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" отбор проб воды в контрольных точках... В исследованных пробах воды превышений по содержанию нефтепродуктов не отмечено", - говорится в сообщении.
Отбор проб воды проводился по адресам: на улице Живописная, 50, Серебряный бор-2, Краснопресненская набережная, Фрунзенская набережная, Краснохолмская набережная, Котельническая набережная, Лужнецкая набережная, Москва-река (на выходе из района Братеево), музей Коломенское, Москва-река (район Даниловский), Москва-река (Татарово, Крылатское), Воробьевская набережная, парк технических видов спорта (Курьяново).