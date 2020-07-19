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Роспотребнадзор оценил ситуацию после затопления буксира в Москве-реке
Специалисты не нашли превышения содержания нефтепродуктов после затопления буксира в акватории Москвы-реки в подмосковном Красногорске, сообщается на сайте... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T11:01
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красногорск
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красногорск, происшествия

Роспотребнадзор оценил ситуацию после затопления буксира в Москве-реке

11:01 19.07.2020
589
© АГН "Москва" / Мобильный репорт.Оперативные службы на месте затопленного буксира в акватории Москвы-реки в районе Красногорска
Оперативные службы на месте затопленного буксира в акватории Москвы-реки в районе Красногорска
© АГН "Москва" / Мобильный репорт.
Оперативные службы на месте затопленного буксира в акватории Москвы-реки в районе Красногорска
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Специалисты не нашли превышения содержания нефтепродуктов после затопления буксира в акватории Москвы-реки в подмосковном Красногорске, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
В субботу МЧС по региону информировало, что двадцатиметровое судно затонуло в Красногорске, произошла утечка дизельного топлива в Москву-реку. Образовалось радужное пятно на водной поверхности. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку.
Оперативные службы на месте затопленного буксира в акватории Москвы-реки в районе Красногорска
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"Специалистами территориальных отделов управления Роспотребнадзора незамедлительно был организован и проведен с привлечением сотрудников аккредитованной лаборатории филиалов ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" отбор проб воды в контрольных точках... В исследованных пробах воды превышений по содержанию нефтепродуктов не отмечено", - говорится в сообщении.
Отбор проб воды проводился по адресам: на улице Живописная, 50, Серебряный бор-2, Краснопресненская набережная, Фрунзенская набережная, Краснохолмская набережная, Котельническая набережная, Лужнецкая набережная, Москва-река (на выходе из района Братеево), музей Коломенское, Москва-река (район Даниловский), Москва-река (Татарово, Крылатское), Воробьевская набережная, парк технических видов спорта (Курьяново).
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КрасногорскПроисшествия
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