Роспотребнадзор оценил ситуацию после затопления буксира в Москве-реке

"Специалистами территориальных отделов управления Роспотребнадзора незамедлительно был организован и проведен с привлечением сотрудников аккредитованной лаборатории филиалов ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" отбор проб воды в контрольных точках... В исследованных пробах воды превышений по содержанию нефтепродуктов не отмечено", - говорится в сообщении.