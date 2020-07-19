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В московском центре "Вороновское" 208 пациентов лечатся от COVID-19
Свыше 200 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от коронавируса, сообщил главврач центра Сергей Переходов. РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T10:59
распространение нового коронавируса
сергей переходов (врач)
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353
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сергей переходов (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва

В московском центре "Вороновское" 208 пациентов лечатся от COVID-19

10:59 19.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в приемном отделении московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское"
Медицинские работники в приемном отделении московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Свыше 200 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от коронавируса, сообщил главврач центра Сергей Переходов.
"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 19 июля состоит на лечении 208 пациентов. Из них: с диагнозом пневмония – 204, подтверждённых с COVID – 205, с кислородной поддержкой – 142, на ИВЛ – семь", - написал он в Facebook.
Также главврач отметил, что за сутки поступили 16 пациентов, выписались двое.
"Вчера умерла женщина в возрасте 81 года с положительным COVID", - добавил Переходов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСергей Переходов (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Москва
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