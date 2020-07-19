В московском центре "Вороновское" 208 пациентов лечатся от COVID-19

"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 19 июля состоит на лечении 208 пациентов. Из них: с диагнозом пневмония – 204, подтверждённых с COVID – 205, с кислородной поддержкой – 142, на ИВЛ – семь", - написал он в Facebook.