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Распространение нового коронавируса
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В ВСУ выявили 13 новых случаев заражения коронавирусом
Тринадцать новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 зафиксировали в ВС Украины за минувшие сутки, сообщила в воскресенье пресс-служба командования... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T10:57
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
вооруженные силы украины
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украина
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, вооруженные силы украины, воз, украина, в мире

В ВСУ выявили 13 новых случаев заражения коронавирусом

10:57 19.07.2020
51
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса в одной из районных поликлиник Львова
Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса в одной из районных поликлиник Львова
© РИА Новости / Стрингер
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Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса в одной из районных поликлиник Львова. Архивное фото
КИЕВ, 19 июл – РИА Новости. Тринадцать новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 зафиксировали в ВС Украины за минувшие сутки, сообщила в воскресенье пресс-служба командования медицинских сил ВСУ.
Всего в Вооруженных силах Украины болеют 140 человек. За время пандемии выздоровели 516 человек, летальных случаев - 5.
Сотрудники полиции и автомобиль скорой помощи у Киево-Печерской лавры
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На Украине выявили 731 новый случай заражения коронавирусом
"За прошедшие сутки зарегистрировано 13 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - сообщило командование в Facebook.
Один из заболевших госпитализирован. Состояние пациента удовлетворительное, он получает необходимое лечение.
"На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 12 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания", - уточнили в пресс-службе.
По последним данным минздрава, в стране выявлены 58 842 случаев COVID-19, скончались от инфекции 1485 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже около 13,9 миллиона случаев заражения, свыше 593 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Вооруженные силы УкраиныВОЗУкраинаВ мире
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