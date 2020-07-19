https://ria.ru/20200719/1574550858.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском АО, наименьший темп - в Москве, Подмосковье, Севастополе, Кабардино-Балкарии (0,3%), сообщили журналистам в... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T10:51
2020-07-19T10:51
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском АО, наименьший темп - в Москве, Подмосковье, Севастополе, Кабардино-Балкарии (0,3%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ - 0%, 2. г. Москва, Московская область, Кабардино-Балкарская Республика, г. Севастополь - 0,3%, 3. Республика Северная Осетия, Ненецкий автономный округ, Брянская область - 0,4%, 4. Калужская область, Липецкая область, Республика Дагестан, Калининградская область - 0,5%, 5. Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия, Новгородская область, Смоленская область, Тульская область, Рязанская область, Курская область, Пензенская область, Тверская область, Еврейская АО, Чеченская Республика, Республика Татарстан - 0,6%", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.