Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском АО, наименьший темп - в Москве, Подмосковье, Севастополе, Кабардино-Балкарии (0,3%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.