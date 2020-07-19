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В Сирию за сутки вернулись более 60 беженцев
Более 60 беженцев вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев,... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T10:53
война в сирии
война в сирии
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война в сирии, исламское государство, ирак, сирия, иордания, в мире

В Сирию за сутки вернулись более 60 беженцев

10:52 19.07.2020 (обновлено: 10:53 19.07.2020)
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкСирийский полицейский
Сирийский полицейский
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Сирийский полицейский. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Более 60 беженцев вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" возвратились 64 беженца (в том числе: женщин – 19, детей – 32). Из Иордании через пункт пропуска "Насиб" вывод беженцев не осуществлялся", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток вывод беженцев не осуществлялся.
Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии за сутки разминировали 1,8 гектара территории в населенных пунктах Дума (провинция Дамаск), Джасим и Эль-Харра (провинция Дераа). Обнаружено и уничтожено 37 взрывоопасных предметов.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ ("Исламское государство")* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
Дамаск
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