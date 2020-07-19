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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200719/1574550788.html
В России за сутки выписали 3481 человека после COVID-19
За сутки в России 3481 человек выписан после лечения коронавируса, за все время выздоровели 550 344 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T10:49
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ханты-мансийский автономный округ
москва
свердловская область
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ханты-мансийский автономный округ
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ханты-мансийский автономный округ, москва, свердловская область

В России за сутки выписали 3481 человека после COVID-19

10:49 19.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГоспиталь COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова
Госпиталь COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. За сутки в России 3481 человек выписан после лечения коронавируса, за все время выздоровели 550 344 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 3481 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России – 550 344", - говорится в сообщении.
В частности, 359 человек выписаны в Москве, 234 - в Ханты-Мансийском автономном округе, 170 - в Свердловской области.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ханты-Мансийский автономный округМоскваСвердловская область
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