В России за сутки выписали 3481 человека после COVID-19

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. За сутки в России 3481 человек выписан после лечения коронавируса, за все время выздоровели 550 344 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 3481 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России – 550 344", - говорится в сообщении.