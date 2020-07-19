В России выявили 6109 новых случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. За последние сутки в 84 российских регионах зафиксировано 6109 новых случаев заражения За последние сутки в 84 российских регионах зафиксировано 6109 новых случаев заражения COVID-19 , сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Примерно в четверти случаев (1514 — 24,8 процента от общего показателя) заболевание проходит без выраженных клинических симптомов.

Больше всего положительных тестов за сутки подтвердилось у жителей Москвы — 591, Свердловской области — 245 и Ханты-Мансийского автономного округа — 237. По одному новому случаю зафиксировали в Севастополе и Ненецком автономном округе.

Единственным российским регионом без новых заболевших коронавирусом осталась Чукотка.

Общее число выявленных случаев выросло до 771 546. Суточный прирост составил 0,8 процента.

За сутки из-за осложнений COVID-19 умерли 95 человек. За весь период в стране зафиксировано 12 342 летальных исхода.

Выздоровел 3481 человек. Всего таковых 550 344.