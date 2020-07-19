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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200719/1574550588.html
В России выявили 6109 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в 84 российских регионах зафиксировано 6109 новых случаев заражения COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T11:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
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https://ria.ru/20200719/1574548605.html
Ну че, где все «умники» кто орали, что после голосования поднимется?
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РИА Новости
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/13/1574549606_0:0:3053:1717_1400x0_80_0_0_336a90e7dc1655c986dbad179ef18db1.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество

В России выявили 6109 новых случаев заражения коронавирусом

10:46 19.07.2020 (обновлено: 11:36 19.07.2020)
12580
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинские работники проводят компьютерную томографию пациентки
Медицинские работники проводят компьютерную томографию пациентки
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. За последние сутки в 84 российских регионах зафиксировано 6109 новых случаев заражения COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Примерно в четверти случаев (1514 — 24,8 процента от общего показателя) заболевание проходит без выраженных клинических симптомов.
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
09:21Распространение нового коронавируса
В России провели более 24,9 миллиона тестов на коронавирус
Больше всего положительных тестов за сутки подтвердилось у жителей Москвы — 591, Свердловской области — 245 и Ханты-Мансийского автономного округа — 237. По одному новому случаю зафиксировали в Севастополе и Ненецком автономном округе.
Единственным российским регионом без новых заболевших коронавирусом осталась Чукотка.
Общее число выявленных случаев выросло до 771 546. Суточный прирост составил 0,8 процента.
За сутки из-за осложнений COVID-19 умерли 95 человек. За весь период в стране зафиксировано 12 342 летальных исхода.
Выздоровел 3481 человек. Всего таковых 550 344.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
3933226627
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Общество
Популярные комментарии
Ну че, где все «умники» кто орали, что после голосования поднимется?
19 июля, 10:55
Буренка Бу
1100013
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