https://ria.ru/20200719/1574550588.html
В России выявили 6109 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в 84 российских регионах зафиксировано 6109 новых случаев заражения COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T10:46
2020-07-19T11:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
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https://ria.ru/20200719/1574548605.html
Буренка Бу
Ну че, где все «умники» кто орали, что после голосования поднимется?
15
8
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости.
За последние сутки в 84 российских регионах зафиксировано 6109 новых случаев заражения COVID-19
, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Примерно в четверти случаев (1514 — 24,8 процента от общего показателя) заболевание проходит без выраженных клинических симптомов.
Больше всего положительных тестов за сутки подтвердилось у жителей Москвы — 591, Свердловской области — 245 и Ханты-Мансийского автономного округа — 237. По одному новому случаю зафиксировали в Севастополе и Ненецком автономном округе.
Единственным российским регионом без новых заболевших коронавирусом осталась Чукотка.
Общее число выявленных случаев выросло до 771 546. Суточный прирост составил 0,8 процента.
За сутки из-за осложнений COVID-19 умерли 95 человек. За весь период в стране зафиксировано 12 342 летальных исхода.
Выздоровел 3481 человек. Всего таковых 550 344.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.