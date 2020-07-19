https://ria.ru/20200719/1574550544.html
Специалистам за ночь не удалось потушить пожар на свалке в Ингушетии
Специалисты продолжают тушить пожар на несанкционированной свалке в городе Карабулак в Ингушетии, сообщает региональное минприроды. РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T10:45
2020-07-19T10:45
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
магомед евлоев
республика ингушетия
происшествия
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https://ria.ru/20200719/1574545504.html
https://ria.ru/20200624/1573424085.html
1
республика ингушетия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155252/85/1552528533_0:112:3077:1843_1400x0_80_0_0_17b9d19336c40d09954bfcb28786c2dc.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), магомед евлоев, республика ингушетия, происшествия