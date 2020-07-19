Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200719/1574550544.html
Специалистам за ночь не удалось потушить пожар на свалке в Ингушетии
Специалисты продолжают тушить пожар на несанкционированной свалке в городе Карабулак в Ингушетии, сообщает региональное минприроды. РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T10:45
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
магомед евлоев
республика ингушетия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155252/85/1552528533_0:112:3077:1843_1400x0_80_0_0_17b9d19336c40d09954bfcb28786c2dc.jpg
https://ria.ru/20200719/1574545504.html
https://ria.ru/20200624/1573424085.html
1
республика ингушетия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155252/85/1552528533_0:112:3077:1843_1400x0_80_0_0_17b9d19336c40d09954bfcb28786c2dc.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155252/85/1552528533_348:0:3077:2047_1400x0_80_0_0_d055bbd8e20c9682ecdd2c1ce2a2df22.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155252/85/1552528533_705:0:2752:2047_1400x0_80_0_0_b6c1de0e35c9e5e29fa66108790032ad.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), магомед евлоев, республика ингушетия, происшествия

Специалистам за ночь не удалось потушить пожар на свалке в Ингушетии

10:45 19.07.2020
151
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРаботник пожарной охраны
Работник пожарной охраны
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Работник пожарной охраны. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 19 июл – РИА Новости. Специалисты продолжают тушить пожар на несанкционированной свалке в городе Карабулак в Ингушетии, сообщает региональное минприроды.
Ранее сообщалось, что в субботу в Карабулаке загорелась несанкционированная свалка. Площадь возгорания составила около трех гектаров, его тушат, засыпая глиной.
Пожарный
01:48
В Ингушетии тушат пожар на несанкционированной свалке
"Засыпка глиной участков возгорания несанкционированной свалки в Карабулаке продолжается. Все ответственные службы и органы работают с самого раннего утра… Ситуацию на свалке контролирует лично и.о министра Магомед Евлоев", - говорится в сообщении в аккаунте министерства в Instagram.
Отмечается, что среди версий пожара рассматриваются самовозгорание под плотными слоями мусора под воздействием высокой температуры, а также поджог. "Причины будет устанавливать экспертная группа регионального МЧС", - уточняет минприроды.
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
24 июня, 16:03
В Адыгее потушили крупный пожар на свалке
1330000
Обсудить 1
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Магомед ЕвлоевРеспублика ИнгушетияПроисшествия
Рекомендуем
Митингующие в Кишиневе - участники Преднестровского конфликта, требующие отставки правительства и досрочных парламентских выборов
Ветераны конфликта в Приднестровье устроили акцию протеста в Кишиневе
Сотрудник лаборатории
В Карабахе выявили один новый случай заражения коронавирусом
Врач делает УЗИ пациентке в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19, созданного на базе ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В России умерли 95 человек с коронавирусом за сутки
Вид на гору Эльбрус
В степных районах КБР ожидается жара до 38 градусов
Медицинские работники проводят компьютерную томографию пациентки
В России выявили 6109 новых случаев заражения коронавирусом
Оперативные службы на месте затопленного буксира в акватории Москвы-реки в районе Красногорска
Роспотребнадзор оценил ситуацию после затопления буксира в Москве-реке
Сирийский полицейский
В Сирию за сутки вернулись более 60 беженцев
Госпиталь COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова
В России за сутки выписали 3481 человека после COVID-19
Российские и турецкие военные патрулируют сирийскую трассу Алеппо-Латакия
Россия зафиксировала пять нарушений перемирия в Сирии за сутки
Врач Илья Чайников в инфекционной больнице РЖД-Медицина
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Медицинские работники в приемном отделении московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское
В московском центре "Вороновское" 208 пациентов лечатся от COVID-19
Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге
Свыше ста россиян вернулись на родину рейсом Ереван-Екатеринбург
Ополченец Луганской народной республики на КПП Должанский
В ЛНР заявили о ликвидации огневой позиции украинских силовиков
Президент Сирии Башар Асад и его супруга Асма во время голосования на парламентских выборах на избирательном участке в министерстве по делам президента в Дамаске
Асад с супругой проголосовали на выборах в Народный совет Сирии
Ребенок взвешивается на весах
В Минздраве объяснили статистику распространенности ожирения в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:40В Каталонии умер писатель Хуан Марсе
12:39В Саратовской области рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом
12:36Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию в "Фуд Сити"
12:31Число умерших пациентов с COVID-19 во Владимирской области достигло 108
12:26В Палестине выявили 465 новых случаев заражения коронавирусом
12:23После обнаружения тела женщины в чемодане в Подмосковье возбудили дело
12:15Российские врачи прибудут в Киргизию для помощи в борьбе с COVID-19
12:07Друг семьи Ефремова рассказал о домашнем аресте актера
12:06Следующие слушания по делам Нетаньяху пройдут в начале 2021 года
12:03Вывозной рейс из Баку доставил в Екатеринбург 146 россиян
12:01В Минпросвещения выступили против KPI для учителей
12:00G20 к октябрю подготовит план по доступности трансграничных платежей
12:00В Пакистане задержали террористов, причастных к атаке на биржу
11:58При обстреле рынка в Афганистане погибли не менее трех человек
11:43Опрос: российские туристы рассказали, как они отдыхают этим летом
11:42Эмиру Кувейта провели операцию
11:42Число зараженных коронавирусом в Польше превысило 40 тысяч
11:39В Свердловской области рассказали о состоянии пациентов с коронавирусом
11:38В Грузии выявили десять новых случаев заражения коронавирусом
11:30Число умерших пациентов с COVID-19 в Тульской области превысило 180
Лента новостейМолния