https://ria.ru/20200719/1574550495.html
Ветераны конфликта в Приднестровье устроили акцию протеста в Кишиневе
Несколько сотен ветеранов приднестровского конфликта проводят акцию протеста в центре Кишинева, требуя отставки президента Игоря Додона и премьера Иона Кику,... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T10:44
2020-07-19T10:44
кишинев
ион кику
игорь додон
молдавия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кишинев, ион кику, игорь додон, молдавия, в мире
КИШИНЕВ, 19 июл — РИА Новости.
Несколько сотен ветеранов приднестровского конфликта проводят акцию протеста в центре Кишинева, требуя отставки президента Игоря Додона
и премьера Иона Кику
, передает с места событий корреспондент РИА Новости.
Ветераны недовольны тем, что правительство не предоставило им социальные льготы, которые обещало выделить после схожих протестов в марте и мае этого года. Схожий протест прошел в четверг, не обошлось без стычек с полицией, в результате было заведено уголовное дело из-за массовых беспорядков.
Сегодня толпа протестующих вновь собралась у здания парламента. Люди скандируют: "Отставка", "Додон – предатель", "Народ – это мы". В то же время сотрудники полиции установили колонки вокруг сквера, где проходит протест, они призывают протестовать мирно.
"У властей больше нет смелости, долой их диктатуру, нас толкают в нищету, мы не хотим это терпеть. Остаются в силе наши требования, мы готовы еще сесть за стол переговоров, но сейчас мы отстаиваем нашу свободу", - заявил журналистам один из организаторов, член Национального совета ветеранов Константин Ковриг.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии
еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.