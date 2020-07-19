Ветераны конфликта в Приднестровье устроили акцию протеста в Кишиневе

КИШИНЕВ, 19 июл — РИА Новости. Несколько сотен ветеранов приднестровского конфликта проводят акцию протеста в центре Кишинева, требуя отставки президента Несколько сотен ветеранов приднестровского конфликта проводят акцию протеста в центре Кишинева, требуя отставки президента Игоря Додона и премьера Иона Кику , передает с места событий корреспондент РИА Новости.

Ветераны недовольны тем, что правительство не предоставило им социальные льготы, которые обещало выделить после схожих протестов в марте и мае этого года. Схожий протест прошел в четверг, не обошлось без стычек с полицией, в результате было заведено уголовное дело из-за массовых беспорядков.

Сегодня толпа протестующих вновь собралась у здания парламента. Люди скандируют: "Отставка", "Додон – предатель", "Народ – это мы". В то же время сотрудники полиции установили колонки вокруг сквера, где проходит протест, они призывают протестовать мирно.

"У властей больше нет смелости, долой их диктатуру, нас толкают в нищету, мы не хотим это терпеть. Остаются в силе наши требования, мы готовы еще сесть за стол переговоров, но сейчас мы отстаиваем нашу свободу", - заявил журналистам один из организаторов, член Национального совета ветеранов Константин Ковриг.