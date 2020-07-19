https://ria.ru/20200719/1574550470.html
В Карабахе выявили один новый случай заражения коронавирусом
Коронавирус выявлен за сутки еще у одного жителя непризнанной Нагорно-Карабахской республики, общее число подтвержденных случаев COVID-19 возросло до 168,... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T10:42
2020-07-19T10:42
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
нагорно-карабахская республика
в мире
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https://ria.ru/20200718/1574529575.html
нагорно-карабахская республика
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573498896_0:72:3148:1843_1400x0_80_0_0_893985d562b0ac1de3205d9ef9ea0b59.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, нагорно-карабахская республика, в мире