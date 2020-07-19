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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200719/1574550470.html
В Карабахе выявили один новый случай заражения коронавирусом
Коронавирус выявлен за сутки еще у одного жителя непризнанной Нагорно-Карабахской республики, общее число подтвержденных случаев COVID-19 возросло до 168,... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T10:42
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
нагорно-карабахская республика
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, нагорно-карабахская республика, в мире

В Карабахе выявили один новый случай заражения коронавирусом

10:42 19.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудник лаборатории
Сотрудник лаборатории
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сотрудник лаборатории. Архивное фото
ЕРЕВАН, 19 июл - РИА Новости. Коронавирус выявлен за сутки еще у одного жителя непризнанной Нагорно-Карабахской республики, общее число подтвержденных случаев COVID-19 возросло до 168, сообщили в воскресенье в минздраве Карабаха.
Ранее власти Карабаха продлили введенный с 12 апреля режим чрезвычайной ситуации до 12 августа. В субботу сообщалось о 167 подтвержденных случаях COVID-19 и 134 выздоровевших пациентах.
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19
Вчера, 12:02Распространение нового коронавируса
В Карабахе число случаев COVID-19 достигло 167
"В целом в Арцахе (самоназвание Карабаха - ред.) COVID-19 подтвержден у 168 граждан. Выздоровели 134 пациента", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook. По данным минздрава, на изоляции в республике находятся 57 жителей, проведены 3702 теста на наличие коронавирусной инфекции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Нагорно-Карабахская РеспубликаВ мире
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