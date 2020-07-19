В Карабахе выявили один новый случай заражения коронавирусом

"В целом в Арцахе (самоназвание Карабаха - ред.) COVID-19 подтвержден у 168 граждан. Выздоровели 134 пациента", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook. По данным минздрава, на изоляции в республике находятся 57 жителей, проведены 3702 теста на наличие коронавирусной инфекции.