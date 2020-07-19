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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20200719/1574550435.html
Россия зафиксировала пять нарушений перемирия в Сирии за сутки
Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии зафиксировала за сутки пять нарушений, Турция - ни одного, сообщается в... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T10:41
война в сирии
россия
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турция
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РИА Новости
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353
60
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россия, латакия (город), турция, сирия, в мире

Россия зафиксировала пять нарушений перемирия в Сирии за сутки

10:41 19.07.2020
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийские и турецкие военные патрулируют сирийскую трассу Алеппо-Латакия
Российские и турецкие военные патрулируют сирийскую трассу Алеппо-Латакия
© РИА Новости
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Российские и турецкие военные патрулируют сирийскую трассу Алеппо-Латакия. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии зафиксировала за сутки пять нарушений, Турция - ни одного, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано пять фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – два, Латакия – три. Турецкой частью представительства фактов открытия огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.
В течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведена одна гуманитарная акция - в населенном пункте Джебель-эль-Вара (провинция Ракка) было выдано 440 продовольственных наборов общим весом 2,134 тонны.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Запрещенная в России террористическая организация
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Война в СирииРоссияЛатакия (город)ТурцияСирияВ мире
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