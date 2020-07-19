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В степных районах КБР ожидается жара до 38 градусов
Жара до 38 градусов ожидается в ближайшие два дня на территории степных районов Кабардино-Балкарии, предупреждает в воскресенье региональное ГУ МЧС РФ. РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T10:39
кабардино-балкарская республика (кбр)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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353
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РИА Новости
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кабардино-балкарская республика (кбр), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество

В степных районах КБР ожидается жара до 38 градусов

10:39 19.07.2020
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© РИА Новости / Александр Уткин / Перейти в фотобанкВид на гору Эльбрус
Вид на гору Эльбрус
© РИА Новости / Александр Уткин
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Вид на гору Эльбрус. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 19 июл - РИА Новости. Жара до 38 градусов ожидается в ближайшие два дня на территории степных районов Кабардино-Балкарии, предупреждает в воскресенье региональное ГУ МЧС РФ.
"По данным, представленным Кабардино-Балкарским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 13 до 18 часов 19 и 20 июля в степных районах КБР ожидается сильная жара до 38 градусов", - говорится в сообщении.
В связи с этим МЧС прогнозирует возникновение чрезвычайных ситуаций не выше муниципального характера, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных угодий, увеличением количества ДТП на автодорогах и на железной дороге в результате деформации асфальтового покрытия и железнодорожного полотна, созданием аварийных ситуаций на транспорте при перевозке аварийных химически опасных веществ и взрывоопасных веществ, возможными тепловыми ударами, гибелью птиц в промышленном птицеводстве, а также с природными пожарами.
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Кабардино-Балкарская Республика (КБР)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
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