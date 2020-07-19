https://ria.ru/20200719/1574550383.html
В степных районах КБР ожидается жара до 38 градусов
Жара до 38 градусов ожидается в ближайшие два дня на территории степных районов Кабардино-Балкарии, предупреждает в воскресенье региональное ГУ МЧС РФ. РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T10:39
2020-07-19T10:39
кабардино-балкарская республика (кбр)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/rsport/71454/73/714547305_0:141:2784:1707_1400x0_80_0_0_81196adc27e7f42730684da6f29e430d.jpg
https://ria.ru/20200716/1574432849.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/rsport/71454/73/714547305_0:141:2784:1707_1400x0_80_0_0_81196adc27e7f42730684da6f29e430d.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/rsport/71454/73/714547305_160:0:2624:1848_1400x0_80_0_0_4cd4f3328719916be8bb78744308a0be.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/rsport/71454/73/714547305_468:0:2316:1848_1400x0_80_0_0_1f1dd43533803c2e13acc702ae345e0f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кабардино-балкарская республика (кбр), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество