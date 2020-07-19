Свыше ста россиян вернулись на родину рейсом Ереван-Екатеринбург

ЕРЕВАН, 19 июл – РИА Новости. Свыше 100 россиян вернулись 19 июля на родину рейсом Ереван-Екатеринбург в условиях ограничения воздушного сообщения из-за мер по борьбе с распространением Свыше 100 россиян вернулись 19 июля на родину рейсом Ереван-Екатеринбург в условиях ограничения воздушного сообщения из-за мер по борьбе с распространением коронавируса , сообщили в пресс-службе посольства РФ в Армении

В дипмиссии отметили, что по получении информации о готовящемся вывозном рейсе для армянских граждан по маршруту Ереван Екатеринбург - Ереван посольство проработало возможность использования перелета для возвращения россиян на родину.

"Были получены необходимые согласования с российскими региональными властями, министерствами и ведомствами, а также оперативным штабом при правительстве России. В итоге мы рады сообщить, что 19 июля указанным авиарейсом домой смогли вернуться еще 110 россиян", - отмечается в сообщении, размещенном на странице диппредставительства в Facebook.

По данным посольства, в общей сложности в рамках комплексной работы из Армении вывезено 2621 человек. "Работа по организации возвращения россиян домой продолжается", - заявили в дипмиссии.