https://ria.ru/20200719/1574550322.html
Свыше ста россиян вернулись на родину рейсом Ереван-Екатеринбург
Свыше 100 россиян вернулись 19 июля на родину рейсом Ереван-Екатеринбург в условиях ограничения воздушного сообщения из-за мер по борьбе с распространением... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T10:37
2020-07-19T10:37
распространение нового коронавируса
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
коронавирус covid-19
ереван
екатеринбург
армения
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/rsport/111579/44/1115794410_0:0:3100:1745_1400x0_80_0_0_6cd856167deae54bb82f49aa400ea266.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус covid-19, ереван, екатеринбург, армения, в мире
ЕРЕВАН, 19 июл – РИА Новости.
Свыше 100 россиян вернулись 19 июля на родину рейсом Ереван-Екатеринбург в условиях ограничения воздушного сообщения из-за мер по борьбе с распространением коронавируса
, сообщили в пресс-службе посольства РФ в Армении
.
В дипмиссии отметили, что по получении информации о готовящемся вывозном рейсе для армянских граждан по маршруту Ереван
- Екатеринбург
- Ереван посольство проработало возможность использования перелета для возвращения россиян на родину.
"Были получены необходимые согласования с российскими региональными властями, министерствами и ведомствами, а также оперативным штабом при правительстве России. В итоге мы рады сообщить, что 19 июля указанным авиарейсом домой смогли вернуться еще 110 россиян", - отмечается в сообщении, размещенном на странице диппредставительства в Facebook.
По данным посольства, в общей сложности в рамках комплексной работы из Армении вывезено 2621 человек. "Работа по организации возвращения россиян домой продолжается", - заявили в дипмиссии.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.