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Свыше ста россиян вернулись на родину рейсом Ереван-Екатеринбург
Свыше 100 россиян вернулись 19 июля на родину рейсом Ереван-Екатеринбург в условиях ограничения воздушного сообщения из-за мер по борьбе с распространением... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T10:37
распространение нового коронавируса
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
коронавирус covid-19
ереван
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армения
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус covid-19, ереван, екатеринбург, армения, в мире

Свыше ста россиян вернулись на родину рейсом Ереван-Екатеринбург

10:37 19.07.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАэропорт "Кольцово" в Екатеринбурге
Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Аэропорт "Кольцово" в Екатеринбурге. Архивное фото
ЕРЕВАН, 19 июл – РИА Новости. Свыше 100 россиян вернулись 19 июля на родину рейсом Ереван-Екатеринбург в условиях ограничения воздушного сообщения из-за мер по борьбе с распространением коронавируса, сообщили в пресс-службе посольства РФ в Армении.
В дипмиссии отметили, что по получении информации о готовящемся вывозном рейсе для армянских граждан по маршруту Ереван - Екатеринбург - Ереван посольство проработало возможность использования перелета для возвращения россиян на родину.
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"Были получены необходимые согласования с российскими региональными властями, министерствами и ведомствами, а также оперативным штабом при правительстве России. В итоге мы рады сообщить, что 19 июля указанным авиарейсом домой смогли вернуться еще 110 россиян", - отмечается в сообщении, размещенном на странице диппредставительства в Facebook.
По данным посольства, в общей сложности в рамках комплексной работы из Армении вывезено 2621 человек. "Работа по организации возвращения россиян домой продолжается", - заявили в дипмиссии.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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Распространение нового коронавирусаПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус COVID-19ЕреванЕкатеринбургАрменияВ мире
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